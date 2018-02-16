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國運籤中上籤 保安宮：誠心努力就有福報

跑選區步調 提不提名有差

2018-02-16 00:00聯合晚報 記者周志豪／台北報導

獲彰化縣長提名，王惠美分秒必爭，盼握到最多的手。報系資料照
獲彰化縣長提名，王惠美分秒必爭，盼握到最多的手。報系資料照
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距離縣市長選舉投票日不到280天，不少國民黨參選人年節期間努力跑選區，爭取支持。同樣是參選人，已提名者與爭取初選勝選者，積極程度還是大不相同，前者分秒必爭，仍在爭取黨內提名者，相對放慢步調拉長戰線。

已獲國民黨提名參選彰化縣長的國民黨立委王惠美表示，選舉要靠選票，過年期間包含寺廟、鹿港小鎮等景點人潮聚集，要爭取支持，當然要往人多的地方跑。

王惠美說，她每年除夕年夜飯吃完後，就開始衝公廟，農曆新年正月初一爬八卦山、跑商圈，希望能握到最多的手。畢竟是年節期間，為加強民眾印象，自製生肖發財金小紅包文宣品當伴手禮，年節期間四處發送，讓拿到的民眾，能討個吉利。

表態參選桃園市長，陳學聖發福袋，希望多留時間給家人。報系資料照
表態參選桃園市長，陳學聖發福袋，希望多留時間給家人。報系資料照
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表態爭取國民黨提名參選桃園市長的立委陳學聖說，由於今年是九合一選舉、桃園市長提名人仍未定，他已建議市黨部，至少要一區找一宮廟，率所有有意參選市長、議員與里長的擬參選人拜拜，展現團結氣勢拉抬選情。

陳學聖表示，他在選區發放印有「一元復始、萬象更新」的發財金福袋，畢竟已經跑了一整年，趁春節期間多數民眾返鄉或在家團聚時間，他也希望多留一點時間給家人，會減少拜票行程。

第五度爭取代表國民黨參選台北市長的前國民黨立委丁守中，除夕至初三期間規畫陪家人出國走走，讓辦公室競選團隊好好過個年。丁守中仍然鎖定搶攻採買年貨民眾，趕在過年前，走訪台北花市市場、年貨大街等地，發送春聯等文宣品。

丁守中競選辦公室發言人詹為元說，這次年節文宣品中，以地區限定的概念，由辦公室同仁設計「花市版」與「廟宇版」紅包袋，年前在特定地區拜票時就會限定使用，讓民眾年前能有一些小驚喜。

至於年節期間，詹為元表示，丁守中雖陪家人在國外，但也會先預錄賀歲影片，在官方臉書上播放，跟民眾拜年。

五度想選台北市長，丁守中除夕至初三，帶家人出國玩。報系資料照
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