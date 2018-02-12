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高階政風大搬風 廉政署防貪組長調任教育部政風處長

2018-02-12 12:22聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

廉政署今舉行「法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，由法務部政次蔡碧仲（前排最中...
廉政署今舉行「法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，由法務部政次蔡碧仲（前排最中間）主持。 圖／廉政署提供
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廉政署今舉行「法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，由法務部政次蔡碧仲主持，原廉政署防貪組組長劉廣基調任教育部政風處處長、肅貪組副組長邵雅玲調任國立故宮博物院政風室主任，防貪組組長由原中央銀行政風室主任陳范回接任。廉政署強調，相信政風主管皆能扮演好提供公務員諮詢角色，適時協助與關懷同仁，並在必要狀況下，謹守分際妥善執法，讓機關各項廉政業務推展得更加順遂。

今日與會的政風高階主管包括，內政部政風處處長于建國（原任職教育部政風處處長）、教育部政風處處長劉廣基（原任職法務部廉政署防貪組組長）、國家通訊傳播委員會政風室主任林衛民（原任職原住民族委員會政風室主任）、原住民族委員會政風室主任葉傳發（原任職國防部政風室簡任編纂）、國立故宮博物院政風室主任邵雅玲（原任職法務部廉政署肅貪組副組長）、澎湖縣政府政風處處長邱盛林（原任職經濟部加工出口區管理處政風室主任）及法務部廉政署防貪組組長陳范回（原任職中央銀行政風室主任）等7位政風主管。

廉政署指出，清廉是政府施政根本，政風主管人員應積極任事、以工作經驗與專業知能為基礎，發揮溝通協調能力，並以身作則為同仁表率，更重要的是能協助機關首長推動廉政工作，並採取「愛護、防護及保護」策略：即推動廉政政策係基於對公務員的「愛護」；根據過往案例進行系統性變革，避免類似狀況再次發生以「防護」公務員；協助公務員瞭解履行合約及「保護」自身的應注意事項與權益。

廉政署今舉行「法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，由法務部政次蔡碧仲主持。 圖...
廉政署今舉行「法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，由法務部政次蔡碧仲主持。 圖／廉政署提供
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