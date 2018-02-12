與弘兼憲史好交情 趙天麟現身會長島耕作

2018-02-12 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



台灣立委出現在漫畫島耕作系列！立委趙天麟與作者弘兼憲史的好交情，讓台灣「立委」現身在島耕作系列中。圖片提供：「會長 島耕作」©弘兼憲史／講談社 分享 facebook

台灣立委出現在漫畫島耕作系列！立委趙天麟與作者弘兼憲史的好交情，讓最新一集連載中的「會長島耕作」中，島耕作前往長崎縣福江島了解鮪魚養殖產業時，巧遇一名來參訪的台灣立委，兩人共進午餐，並針對鮪魚捕撈與養殖交換心得。這是「島耕作」系列中首度出現台灣政治人物。

幕僚透露，今年一月初趙天麟前往日本考察益新創城市與招商等事務時，曾與弘兼憲史在日本碰面，兩人討論到了漫畫內容，成為立法委員「趙哲仲」在漫畫中登場的契機，當天大家說好不用本名，而用在場台灣方面每個人取一個字組成島耕作裡的立委名字。這是島耕作漫畫中出現台灣政治的第一人。

漫畫中，島耕作與趙哲仲一起用餐，聊到台灣鮪魚產業的現況，趙哲仲提到，台灣的鮪魚漁業在日本企業的支持下提升了保鮮等技術提，現在不管是日本漁船還是台灣漁船，捕撈到的鮪魚品質已沒有差別。不過，台灣的遠洋漁船在捕撈的時候，除了鮪魚、其他魚種也一樣，總是不分成魚幼魚一概捕撈，導致資源減少，這一點須要好好的反省，今後必須要慎重的思考資源保育以及發展完全養殖的必要性。漫畫中鮪魚養殖業者也向立委趙哲仲提議，希望可以合作在台灣發展鮪魚養殖經濟。

趙天麟表示，高雄是遠洋漁業重鎮，日本是漁業大國，台日關係緊密，除了產業交流頻繁外，藝文交流也可以帶動地方經濟，藝文新經濟是我新經濟政策的重要一環。「島耕作」一直都是日本暢銷漫畫之一，作者弘兼憲史將台日漁業交流作為素材，讓台灣漫畫迷感到興奮。