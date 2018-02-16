訪廟不分藍綠 搶人潮更祈求當選

2018-02-16 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



廟宇是當地的信仰中心，春節期間人潮眾多，是參選人拜票必去地點。報系資料照 分享 facebook

政治人物年節期間的必備行程，是到各地廟宇走春祈求好運，向民眾拜年，拜廟不分藍綠，沒有世代差異。立委表示，各地廟宇是當地的信仰中心，春節期間人潮眾多，除了祈福，也是與選民互動的最好機會。

國民黨立委黃昭順說，她從政20多年來，每一年春節都會到廟宇祈福，除了是個人信仰，也能接觸選民。她常去的是高雄元亨寺、興隆淨寺、佛光山、天后宮等，因每間廟宇的習俗不同，如元亨寺是除夕午夜12時敲鐘祈福，有些寺廟是清晨6時開廟門，年假期間幾乎每天都要到廟宇。

民進黨立委呂孫綾說，她平常勤跑廟宇，因為廟宇是多數台灣民眾的信仰中心，尤其碰上年節或慶典期間，廟宇的人潮眾多，是與選民接觸的最好機會，也能藉此機會拉近與陌生民眾的距離。

呂孫綾表示，今年春節期間，她會前往淡水清水巖、三芝小基隆福成宮、泰山頂泰山巖與下泰山巖，以及林口竹林山觀音寺祈福，並向民眾拜年。

選區在嘉義縣的民進黨立委蔡易餘說，農曆過年期間初一、初二，各地廟宇都會舉辦祈福活動，他都會去參與，除了求健康平安，也能藉機與過年返鄉的民眾互動。他表示，自己最常去的是香火鼎盛的朴子配天宮及東石港口宮，也邀請各地民眾來上香祈福。

政治幕僚指出，政治人物熱衷拜廟，年除了能與選民接觸外，每逢選舉年，更是祈求讓自己高票當選。台北行天宮、萬華龍山寺、北投關渡宮、林口竹林山寺、新竹褒忠義民廟、台南安平開台天后宮等，都是藍綠政治人物喜歡參拜的寺廟。