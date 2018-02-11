黑鷹、地震雙考驗 葉俊榮堅持為搜救弟兄發聲

2018-02-11 23:19 中央社 台北11日電



黑鷹直升機5日失聯，花蓮震災6日緊接發生，內政部長葉俊榮深夜自行驅車前往中央災害應變中心，10分鐘內完成一級開設，並在搜救期間，出席國際記者會堅持為黑鷹、消防人員發聲。

葉俊榮明天將舉行記者會，說明黑鷹、花蓮震災搜救及花蓮災後重建等相關議題。

花蓮發生規模6.0地震，釀成17人死亡，仍有2名陸客遺體未送出，經取得陸客家屬同意後，花蓮縣長傅崐萁今天上午宣布停止搜救，搜救人員列隊兩排，鳴笛兩次後向大樓深深鞠躬，在歷經106小時後，搜救人員撤出現場。

花蓮地震發生的前一天，也正好是深夜，一架黑鷹直升機到蘭嶼執行救援後送，起飛3分鐘後即失聯。6日凌晨國搜中心接獲通報後，即刻派遣空勤UH-60M型機進行空搜。

當天上午10時30分，葉俊榮代表總統蔡英文前往台東慰問家屬。幕僚表示，葉俊榮從台北飛往台東的途中，始終皺著眉頭，望向窗外。

下了機，葉俊榮安慰家屬，「我們一定會救，不放棄任何希望」，要家屬安心，場面凝重，大家心裡有數，但還是撐著，懷抱著一絲希望。

黑鷹事件事發後的24小時，葉俊榮在6日晚上11時50分聽到手機地震警報系統響起，他心一揪「最擔心的事發生了」，同一時間也接到消防署長陳文龍通報，花蓮發生規模6，震度7級地震。

幕僚說，葉俊榮不等公務座車，立即驅車趕往新店的中央災害應變中心，同時也向行政院長賴清德報告，並在10分鐘內，於7日凌晨0時完成中央災害應變中心一級開設。

7日凌晨行政院長賴清德抵達應變中心後，1時50分召開第一次工作會議，說明房屋受損、交通狀況、失聯人數等；2時15分，總統蔡英文與中央災害應變中心視訊會議，並由內政部及災防科技中心報告最新狀況。

幕僚表示，由於現場訊息掌握快速明確，指揮統一，中央政府支援調度到位，包括災防辦、內政部、交通部、國防部、經濟部等單位都同心協力，隨現場進度適時調整需求，提供最大協助。

譬如一開始失聯人數居高不下，因地方政府清查人數當下，是以戶籍登記勾稽，又因入住資料不及攜出，尤其花蓮為觀光縣市，多為流動人口，此時警政署啟動失聯協尋機制，移民署啟動外籍人士入台紀錄查察，在2天內聯繫上146人。

此外，還在搜救黑鷹失聯弟兄的空勤總隊，面對花蓮強震，仍在第一時間升空進行勘災，提供最詳實的資訊。接連的重大事件，使得搜救人員必須面臨體力和心理上的重大考驗。

正處於搜救黃金時間，葉俊榮7日下午仍騰出時間出席國家地理頻道製作「綻放真台灣」的國際記者會。幕僚說，葉俊榮知道去了會被講話，但還是要去，因為這個節目的第一集是描述消防人員的真實工作紀錄，第五集描述空勤總隊的直昇機隊面臨換裝為黑鷹機隊，即使是最資深的飛行員也要學習新方法操控新飛機保護民眾。

幕僚說，葉俊榮認為，空勤人員、消防隊員正在救災，身為長官，就是為他們說話、發聲，給予最大的支持，「既然是國際記者會，希望要讓世界都知道。」

花蓮震災的救援106小時暫告落幕，不過，從5日失聯至今的黑鷹直升機才剛完成定位，搜救仍在持續中。