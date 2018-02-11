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王金平的文膽王耀德看立委 出書寫了這些…

2018-02-11 11:22聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

立法院前機要參事王耀德（左）是立法院前院長、立委王金平身邊的文膽，他在新出版的自...
立法院前機要參事王耀德（左）是立法院前院長、立委王金平身邊的文膽，他在新出版的自選集「吟嘯徐行」書中選編90篇與立法院有關的文章。 記者楊濡嘉／攝影
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立法院任機要參事15年的高雄白派「文膽」王耀德，是立法院前院長王金平身邊重要幕僚，他對立委諸公的作為最大感想是「很多事不能說也不能做」，可是多數立委「不但做了，也自己說」。王耀德在新出的自選集「吟嘯徐行」中以90篇談有關立院的回憶，但立委們不用擔心其中有什麼驚人爆料，因為他都選擇「正能量」來發抒。

王耀德自選集「吟嘯徐行」是王金平題的字，也展現這位文膽的豪邁和進退；書中除了談自己家人、親人的「春泥護花」和談長輩、摰友的「同心莫違」之外，很重要的是「我見我思」單元中90篇有關立法院的文章。

王耀德說，立法院沒有外界想像的那麼好，反而光怪陸離的事不少；在立法院15年的光陰中，因為環境複雜，龍蛇混處，聖凡交參，演出劇情內容自然比較精彩，他聽得多，看的也多，很多「可以做不可以說」、「可以說但不可以做」，還有「不可以說也不可以做」，只是「他們做了，也在說」。

他從立法院退職後，回頭檢視在立院時記下的感想，「人生幾回傷往事，山形依舊枕寒流」，情景歷歷如昨：有些是賀，賀他們（意指立委和官員）鴻圖大展；有些是敬，敬他們敬業樂群；有些是祝，祝他們鵬程萬里；有些是嘆，嘆他們痴瘖愚昧；有些是憐，憐他們是非不分；有些是悲，悲他們頭腦不清；有些是笑，笑他們死到臨時…。

「立法院光怪陸離的不少，但我都沒有寫不好的。」王耀德表示，他在書中都撿拾正面能量的文字敘事分享。

對於出書，曾在自立報系當過特派員的王耀德說，是受到前監委、也是前自立報系社長吳豐山以及已故前民生報特派員韓乃鎮啟發，吳豐山直到現在依然沒有中斷寫文章，韓乃鎮生前把眷村生活記憶寫下來，影印了8本留念。看到長輩、友人的人生不留白，他也決心把許多記憶、感想點點滴滴寫下來。

王金平在王耀德新書發表及首次簽書會中說，他當立法院長時的很多文稿出自王耀德之手，王耀德很善良，感情豐富，心思細膩，而且為人「阿撒利（很爽快）」，此書應可觸動很多人的感想心得。

王金平並送給王耀德一支筆，不管是春秋之筆或抒發生活感想影響他人，希望王耀德繼續寫下去。

王耀德曾任中央日報記者、自立報系特派員，王金平任立法院長期間在立法院任機要參事15年並從立法院退職。

立法院前院長、立委王金平（右）送給身邊文膽王耀德一支筆，希望王耀德繼續寫文章。記...
立法院前院長、立委王金平（右）送給身邊文膽王耀德一支筆，希望王耀德繼續寫文章。記者楊濡嘉／攝影
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立法院王金平寒流

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