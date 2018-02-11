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9日約談婦聯會 黨產會：釐清搬空資料去向

2018-02-11 10:46聯合報 記者陳熙文╱即時報導

婦聯會與黨產會攻防不斷。據傳黨產會日前大動作約談婦聯會會務人員，包括副秘書長汲宇...
婦聯會與黨產會攻防不斷。據傳黨產會日前大動作約談婦聯會會務人員，包括副秘書長汲宇荷、秘書室主任王萍、總務組長朱愛娜等3人。對此，黨產會發言人施景芳今證實黨產會確實在9日約談這3人。本報資料照片
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婦聯會黨產會攻防不斷。據傳黨產會日前大動作約談婦聯會會務人員，包括副秘書長汲宇荷、秘書室主任王萍、總務組長朱愛娜等3人。對此，黨產會發言人施景芳今證實黨產會確實在9日約談這3人。

她指出，約談的主要目的是要了解婦聯會在日前召開臨時委員會議前將辦公室搬空、釐清婦聯會依黨產條例急促轉條例應保存的資料去向。至於約談的結果，施景芳說黨產會還會再整理，目前還沒有結論。

婦聯會於1月底召開臨時會員代表大會，並在大會上推翻拒簽原來與內政部達成共識的行政契約，黨產會隨即在2月1日認定婦聯會為國民黨附隨組織。

據傳前主委辜嚴倬雲更在代表大會前派人至婦聯會辦公室搬走大批資料。黨產會為此不但在1月31日下午就至婦聯會查帳，9日更傳出約談副秘書長、秘書室主任、總務組長等人。

婦聯會主委雷倩10日凌晨也在臉書上貼文指出，「黨產會再度大動作約詢婦聯會會務人員，包含副秘書長，秘書室主任，總務組長、辜嚴主委秘書、兩名司機。據事後瞭解，重點仍是在釐清婦聯會依黨產條例及促轉條例『應保存』的資料去向。陪同律師說，黨產會問話非常精準，很多問題早有答案，問話方式是『確認性』的；據說是因為有鉅額檢舉獎金，婦聯會許多事務早已被黨產會掌握。」

雷倩並有感而發說，「回台多年，我深深體會台灣政商關係綿密複雜，絕不是表面那麼藍綠分明。一旦有事，有權有勢有錢的人可以靠他們經營的網絡切割責任優雅自保，無權無勢無錢的小老百姓卻常被當作替罪羔羊推入絕望深淵。由於約談的都是會務人員，現任常委會所能做的，就是盡量提供同仁基本的法律保護。」她並指出，「婦聯會財產凍結，歲末嚴冬，慈惠工作的業務費用未獲黨產會同意動支，目前發放清寒獎學金、春節赴榮家送暖、及其他工作計畫也全面停擺。」

她今零時也在臉書貼文說，「很多人警告我們，綿密的政商權勢，足以湮滅證據掩蓋真相。屆時，歷史事實會由高明的公關與強勢的媒體界定。正義，不過是緣木求魚。」

婦聯會黨產促轉條例

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