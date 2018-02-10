賴清德向百年七媽祈福國泰民安

2018-02-10 16:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



行政院長賴清德率領行政團隊在台中市長林佳龍的陪同下，一齊前往萬春宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順。