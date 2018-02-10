顧立雄是投顧老師？逢低抱股過年說挨轟喊話救市

2018-02-10 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。本報系資料照 分享 facebook 日前美股拖累台股大跌，金管會主委顧立雄表示，現在可逢低抱股過年，前立委孫大千在臉書貼文表示，政府官員總是「睜著眼說瞎話」！金管會主委手握政策工具，最後難道只能夠和投顧老師一樣，靠著喊話來救市嗎？

孫大千表示，顧立雄身為金管會主委，對金融市場訊息的掌握必然相當精準，面對全球股災，外資退潮的空頭走勢，竟然為了粉飾太平，拉抬股市，公開呼籲民眾「現在正是進場撿便宜，抱股過年的好時機。」

請問顧立雄主委：

第一，為什麼要把無辜民眾推下水去做外資的「提款機」？金管會從過去一週以來證交所及期交所的交易資料，應該已經可以了解外資正在進行獲利了結，布局出場的階段，民眾此時進場，無疑是成為砲灰，便宜了外資。

第二，如果散戶因爲聽信主委建議，加碼買股而慘遭套牢，可以尋求「投資人保障協會」向政府求償嗎？依照全球金融情勢分析，美元升息帶動資金回流。金管會心知肚明此刻股市未必已經到達低點，就算為了信心喊話，也不能如此不負責任。

第三，主管機關的主要責任究竟是保護投資人？還是捍衛指數？政府面對外資有計劃的逐步撤離台股之際，首要之務應該讓資訊完全公開透明，提醒散戶要「居安思危」，「謹慎評估」，不能夠為了維持指數而「報喜不報憂」，甚至誤導民眾。

第四，金管會主委手握政策工具，最後難道只能夠和投顧老師一樣，靠著喊話來救市嗎？