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擋日核災區食品輸台 郝龍斌重啟守護食安公投

2018-02-10 11:25聯合報 記者周志豪╱即時報導

蔡政府有意開放日本核災區食品進口，再引發國人對食安憂心。前年底曾發動反對開放日本核災食品公投連署的國民黨副主席郝龍斌，周二行文中選會，要求解釋去年已完成連署的12萬份連署書效力，盼年底全國九合一選舉同步重啟公投。

中選會副主委陳朝建表示，這12萬份連署書是否有效，必須先確認是否符合法定格式，不論是舊式或新式均是；至於新舊式連署書間要如何適用，則要召開委員會議處理。

郝龍斌辦公室發言人游淑慧表示，若中選會認定之前的連署書有效，郝將立即把足夠份數提案連署書送交中選會，啟動相關公投程序；若中選會不予認可，郝也將號召所有曾參與聯署民眾，重新再連署一次。

據了解，郝龍斌重啟「守護食安公投」，除要讓人民自己作主決定是否同意開放日本核災區食品進口外，在蔡政府決定重啟核二後，此時重啟公投，也有希望能一舉將民進黨非核神主牌擊沉之意。

前年11月30日郝龍斌發起反日本核災食品進口公投連署，之後並在當時國民黨立院黨團總召廖國棟、台大食科所榮譽教授孫璐西、環保媽媽環境基金會董事長周春娣等人陪同下，宣布成立「守護食安公投聯盟」，為反核食公投引入更多力量。

連署發動後僅約一個月餘，去年1月4日就募集達12萬份連署書，跨過當時第一階段提案門檻，因當時蔡政府暫緩開放日本核災區食品進口，連署書轉備而未用。

今年初，蔡政府再度鬆口有意開放日本核災區食品進口，引發國人疑慮，對蔡政府打著非核家園旗幟，卻執意開放日本核災區食品進口，郝龍斌決定重啟反核災食品公投反制。

游淑慧表示，發文中選會前，已先徵詢過相關法律意見，均認為新舊提案、連署書僅有格式上略微不同，但所要求登載的資訊完全相同，且舊版連署書也是中選會認定發布，法理上舊版提案、連署書的法定效力應與新版無異。

游淑慧呼籲，盼中選會在行政認定上不要刻意阻擾，讓守護食安公投聯盟能在第一時間內重啟核災區食品公投連署，讓民意來決定是否開放日本核災區農產品輸台。

反日本核食開放，國民黨副主席郝龍斌將重啟公投 圖／聯合報系資料庫
反日本核食開放，國民黨副主席郝龍斌將重啟公投 圖／聯合報系資料庫
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核災食品公投中選會核食

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