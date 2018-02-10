林佳龍幕僚籲藍營：勿把空汙戰打成烏賊戰

2018-02-10 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



國民黨台中市長準參選人盧秀燕出爐，吹響年底選戰號角，面對藍營猛打空汙牌，民進黨籍台中市長林佳龍老神在在。市府團隊幕僚表示，樂見空汙法在立法院藍綠角力，「修法能愈嚴格愈好」；台中市新聞局長卓冠廷也說，空汙法修法方向與林佳龍立委時期的空汙提案方向一致，也呼籲藍營不要打空汙打到自己自傷。

國民黨去年9月開始發動中部空汙議題，與中部空汙遊行結合，成功串起台中、彰化、雲林、南投縣市立委、議員發聲，喊出「拒絕空汙、重現『藍天』」的雙關語，把環保議題轉化為政治認同。

藍營磨刀霍霍挑林佳龍軟肋，林幕僚表示，空汙是民生議題，不要變成選戰工具，若真變成要變成選戰議題，盧秀燕自己也要被考驗，「她前三任立委任內，何時關心過台中的空氣？回去翻提案紀錄便知分曉」，籲藍營不要把空汙打成烏賊戰，這樣就非常難看。

卓冠廷指出，市府有許多政績可以反擊藍營攻擊，不僅僅是空汙法修法，林佳龍上任後大砍台中火力發電廠500萬噸用煤許可，新制本月25日就要上路，「國民黨在台中執政那麼久沒敢做的事」。另外像是設置空汙減量小組、鍋爐納管等，台中市86項空汙改善政策，17項是全國第一。

卓冠廷表示，台中火力發電廠在台中已經30年，這是國民黨當初執政留下的，現在林佳龍努力改善問題，卻反過來「製造汙染的人指責改善汙染的人」，實在很可笑。