立院空汙大戰將起！藍鎖定空汙及電力 要狠電民進黨團

2018-02-10 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



台中市長藍綠人選確定，國民黨由立委盧秀燕出線，延續去年猛打中部空汙議題，國民黨立院黨團下會期將鎖定空汙及電力問題，要「狠電」民進黨團，國民黨團總召林德福表示，空汙法黨團立場愈嚴愈好，不過燃煤機組停機後的缺電問題，民進黨擬重啟核二廠二號機，「要用核電，蔡英文總統先道歉再說」。

立法院新會期3月開議，隨著藍綠確定台中市長人選，選戰煙硝味已蔓延到立院空汙法修法攻防，包含行政院版已有33版本躺在立院，汙染嚴重的中部地區，修空汙法勢必延伸成為藍綠選舉首戰。林德福表示，民進黨為保住台中市林佳龍連任力拚空汙法，他們當然樂見藍天重現，「修得愈嚴愈好」。

林德福也說，愈逼近選舉，民進黨操作能源議題手段愈明顯，修完空汙法一定會缺電，行政院趁勢重啟核二廠二號機，「喊非核家園，做的又是另一套，蔡英文不用先道歉再說嗎？」林強調，他們不樂意看到台灣缺電，但民進黨選前騙票、選後跳票，現在又要用一貫手法來打選戰，相信民眾都看得清清楚楚。

面對恐被國民黨用能源議題「狠電」，民進黨團總召柯建銘呼籲，「國民黨不要適得其反，最後自己反被慘電」，他強調，空汙法無關選舉，而是趨勢所致一定要大修，修法後面臨能源短缺，台電擬重啟核二廠二號機，也須在安全無虞前提，從空汙到能源息息相關，執政黨是未雨綢繆，不像國民黨只想到選舉。

柯建銘說，民進黨非核家園立場不變，但從空汙法到核二廠二號機環環相扣，不是民進黨改變立場，而思維要轉變，萬一缺電了，是全民民生問題，是在野跟執政黨都要一起承擔的，因此他呼籲國民黨應該不要惡意杯葛、操弄選舉，否則只會適得其反。