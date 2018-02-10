親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台救災動起來
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

影／鑿穿漂亮旅店201房 尋獲丁家1男1童遺體

3科技主管竊密另開公司 獲利2億6千萬提起公訴

立院空汙大戰將起！藍鎖定空汙及電力 要狠電民進黨團

2018-02-10 11:12聯合報 記者胡宥心╱即時報導

台中市長藍綠人選確定，國民黨由立委盧秀燕出線，延續去年猛打中部空汙議題，國民黨立院黨團下會期將鎖定空汙及電力問題，要「狠電」民進黨團，國民黨團總召林德福表示，空汙法黨團立場愈嚴愈好，不過燃煤機組停機後的缺電問題，民進黨擬重啟核二廠二號機，「要用核電，蔡英文總統先道歉再說」。

立法院新會期3月開議，隨著藍綠確定台中市長人選，選戰煙硝味已蔓延到立院空汙法修法攻防，包含行政院版已有33版本躺在立院，汙染嚴重的中部地區，修空汙法勢必延伸成為藍綠選舉首戰。林德福表示，民進黨為保住台中市林佳龍連任力拚空汙法，他們當然樂見藍天重現，「修得愈嚴愈好」。

林德福也說，愈逼近選舉，民進黨操作能源議題手段愈明顯，修完空汙法一定會缺電，行政院趁勢重啟核二廠二號機，「喊非核家園，做的又是另一套，蔡英文不用先道歉再說嗎？」林強調，他們不樂意看到台灣缺電，但民進黨選前騙票、選後跳票，現在又要用一貫手法來打選戰，相信民眾都看得清清楚楚。

面對恐被國民黨用能源議題「狠電」，民進黨團總召柯建銘呼籲，「國民黨不要適得其反，最後自己反被慘電」，他強調，空汙法無關選舉，而是趨勢所致一定要大修，修法後面臨能源短缺，台電擬重啟核二廠二號機，也須在安全無虞前提，從空汙到能源息息相關，執政黨是未雨綢繆，不像國民黨只想到選舉。

柯建銘說，民進黨非核家園立場不變，但從空汙法到核二廠二號機環環相扣，不是民進黨改變立場，而思維要轉變，萬一缺電了，是全民民生問題，是在野跟執政黨都要一起承擔的，因此他呼籲國民黨應該不要惡意杯葛、操弄選舉，否則只會適得其反。

台中選區的民進黨立委黃國書直言，空汙對林佳龍連任將是一大考驗，但他相信市府團隊的危機處理，空汙法攻防目前看來無法避免成為政治選戰議題，他認為這不只是地方政府責任，希望中央也能一起配合，團隊合作才能真正解決危機。

冷空氣伴隨空汙，越來越多學童出門戴口罩 圖／聯合報系資料照
冷空氣伴隨空汙，越來越多學童出門戴口罩 圖／聯合報系資料照
分享

民進黨國民黨選舉空污

相關新聞

「患難見真情」 蔡英文致函安倍晉三表達謝意

2018-02-10 12:54

搜救犬「鐵雄」興大獸醫院看診 酵母菌性外耳炎

2018-02-10 12:52

中部軌道建設大台中希望123 賴揆回應會成真

2018-02-10 12:46

卡戰雖落幕柯P仍怨 「悠遊卡進高雄被東挑西挑」

2018-02-10 12:10

擋日核災區食品輸台 郝龍斌重啟守護食安公投

2018-02-10 11:25

林佳龍幕僚籲藍營：勿把空汙戰打成烏賊戰

2018-02-10 11:16

賴清德長照座談會上大談遷都

2018-02-09 20:01

花蓮強震悲慟 九大情治首長茶會取消摸彩

2018-02-09 19:48

綠委向顧立雄喊話：讓卡債族好過年 銀行停止催款10天

2018-02-09 18:45

下醫醫病還是上醫醫國？沈富雄隔空向賴清德講內行話

2018-02-09 16:35

空汙？起霧？賴清德來台中 飛機無法降落

2018-02-09 15:39

想去大陸過年嗎？帶張「馬英九春聯」當旅行支票吧

2018-02-09 10:00

柯文哲談都更：容積獎勵明文化 促進地主意願

2018-02-09 08:14

政商舞台風華半生 辜嚴要與內政部及黨產會戰到底

2018-02-07 15:49

消失的蔡英文 可預見的領導危機

2018-02-05 09:07

蔣經國迷思背後 不必追問「誰是下一個蔣經國」

2018-02-05 08:59
看更多

熱門文章

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

基隆搜救隊晚間從上方401室往下挖 找最後5名陸客

2018-02-09 21:19

陳沂暗酸館長捐錢「買贖罪券」 表明就是不捐錢

2018-02-09 17:20

怪手開挖最後待救5人 搜救人員：痛苦的決定

2018-02-09 16:48

日本高階探測儀多厲害？就是這一台

2018-02-09 18:34

201室如恐怖「潰縮空間」 特搜隊鑿越深屍臭味越濃

2018-02-10 07:01

倒數黃金72小時 搜救人員疑似發現5名陸客

2018-02-09 20:42

「我們盡力了！」 72小時後台南特搜隊撤離

2018-02-09 17:54

日本生命探測儀很高階？看看咱們工兵的生命探測儀

2018-02-09 14:40

死前仍相擁一起…加籍夫妻罹難 大體運出翠堤大樓

2018-02-09 15:54

蔡英文首次簡體字發文：在人道救援上 兩岸沒有距離

2018-02-09 20:18

特搜隊員已抵達201室 仍不見5名陸客蹤影

2018-02-10 06:25

漂亮旅店老闆陳光印道歉 願為災害負責

2018-02-09 22:31

雲翠201房鑿穿尋獲兩大體 搜救人員抬出陸客第一具遺體

2018-02-10 11:49

全台瘋查住家斷層 學者：政府要大家移民嗎？

2018-02-09 21:47

救災捐款怕被「中飽私囊」？ 承辦人出面解答闢謠

2018-02-09 21:20

雲翠大樓 最後五名陸客找到

2018-02-09 21:31

安倍稱蔡英文為總統 學者：等於承認台灣是國家

2018-02-09 16:54

影／星國C-130援台救災 國軍低調被動發布訊息

2018-02-09 19:33

花蓮強震狠奪17命 其中9人是陸客

2018-02-10 00:08

生命跡象變屍臭味 加籍夫妻交疊相擁亡

2018-02-10 00:36

強震釀災！老天爺已經多次示警 我們看到了嗎？

2018-02-09 16:05

加籍夫妻受困雲翠大樓 搜救人員發現疑似女性左小腿

2018-02-09 13:21

空汙？起霧？賴清德來台中 飛機無法降落

2018-02-09 15:39

日本生命探測儀失效？日方：只是指導台灣使用

2018-02-10 10:02

特搜隊員清晨挖到床 特搜：搜尋陸客露曙光

2018-02-10 09:10

統帥幕後老闆 竟是北台灣飯店大亨張金水

2018-02-09 15:52

震災大樓因違建傾塌？專家：6樓基礎蓋9樓就不對

2018-02-09 15:30

獨╱危樓失聯5天狗狗獲救 主人緊擁入懷超感人

2018-02-10 11:32

陸批日借賑災製造一中一台 楊偉中：賑災還搞一中？

2018-02-09 23:25

尋陸客找到一隻手臂 雲翠201搜救傳重大進展

2018-02-10 11:05

「吾居吾宿」偷加蓋3層 縣府：去年7月已移送法辦

2018-02-09 23:21

花蓮強震原失聯183人降至7人 「尋人特蒐隊」建功

2018-02-09 13:41

影／搜救5陸客挺進2樓聞到異味 結構技師：方向正確

2018-02-10 01:51

【重磅快評】別否認，災難中政治還是無孔不入

2018-02-09 16:27

國盛6街雙危樓開拆！住戶湧現救紅酒、拿假牙

2018-02-10 10:06

6樓加蓋變9樓…檢舉違建挨嗆：震倒有人賠

2018-02-10 00:26

下醫醫病還是上醫醫國？沈富雄隔空向賴清德講內行話

2018-02-09 16:35

花蓮地震日星援助 學者：有政治意涵

2018-02-09 21:24

花蓮地震 地調所初判非米崙斷層本身活動

2018-02-09 20:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top