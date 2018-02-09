【重磅快評】別否認，災難中政治還是無孔不入

2018-02-09 16:27 聯合報 主筆室



蔡英文總統夜宿花蓮，強調全國人民的心都跟花蓮人在一起。圖／擷自蔡英文臉書 分享 facebook

政治是無所不在的，縱使是在一個「災難」跟前。這兩三天來，花蓮地震吸引了全台目光，國際亦十分關注，連教宗為都為台灣祈禱！這時多半的人都會高舉一個崇高的原則：人命當前，莫談政治！

但政治怎會如此輕饒你呢？政治可以說是比水還會滲透的東西，什麼地方都能鑽進去。

譬如說，這兩天的一個大哉問：為什麼讓日本搜救隊來，卻不讓大陸的搜救隊來呢？更何況，罹難名單裡，一大半是陸客，給大陸救難隊來救他們自己人不是順理成章嗎？總統府只好搪塞了一個理由，說因為日本有先進的生命探測儀。這是理由嗎？大家靜默了。這問題的答案，「你懂的！」彼此心照不宣算了，別太嚷嚷，嗯！

可是政治不是你說了算，不只是搜救隊而已，安倍晉三一下發公開信給蔡英文總統，一下子公布他的「台灣加油」的書法，一下子又發推文說「此時此刻日本與你們同在」，當然，要說安倍純粹就為了替我們加油，沒人會反對；但要說這裡頭沒有政治，那不是太單純，就是太一廂情願。

北京當局就不政治了嗎？已經好幾位陸客都已客死台灣，說不跟蔡英文政府接觸就絕不接觸，要捐款、探視寧可繞一大圈不嫌累，張志軍電話打的是傅崐萁而不是張小月，據說最早確認罹難的余妃，家屬來台也是找慈濟，而不要海基會經手！

這個氣氛底下，就算蔡英文政府有心要讓大陸救援隊來台，也做不出來呀，不是嗎？別忘了，兩岸為了Ｍ５０３航路才鬧得不可開交哩。

蔡英文震後第一時間就飛到花蓮勘災，讓災民感到政府的關心，賴清德也第一時跟災民說政府會照顧他們，這都是政府救災的基本動作，因為心理的安慰還是很重要的，一句貼心的話語，完全可以撫慰一顆瀕臨崩潰的心靈。但蔡英文隔了一天又飛回花蓮在災區夜宿，這豈非又多了一點政治？

話說回來，政治既然無所不在、甚至無孔不入，就不必刻意去否認它的存在，因為分明就是政治，卻又強辯這不是為了政治，那就變成了偽善，或說是矯情了！只是，政治在救災的艱困時刻，只要一點點就好了，別搶戲當了主角，那就真是另一場災難了！