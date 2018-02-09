日本重災後 物資造成「二度災害」

2018-02-09 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



熊本地震後因物資過盛，被迫丟棄。圖/擷自推特 分享 facebook 發生強震的花蓮眼看終將有物資過盛的問題，鄰近日本受到教訓一樣不少，捐贈物資造成災區「二度災害」。1995年阪神淡路大地震後，西宮市花2800萬日圓處分用不到的物資；311東日本大地震後三周，宮城縣累積物資有2/3是災區已不需要的東西，日本NGO(非營利組織)建議應克制個人捐贈物資。

阪神地震有高達43萬箱(袋)物資送至神戶市，前線必須24小時接收分類，西宮市最後花大錢處分用不到的支援物資。2004年新瀉中越地震當晚，物資開始湧進小千谷市公所，職員冒著餘震危險卸貨，大貨車排隊造成周邊交通打結。2011年的311東日本大地震海內外的民眾都熱情捐輸物資，重災區宮城縣倉儲面積從400坪擴張到9千坪，還是不夠放；被當成避難所的學校體育館等設施，因為大量物資重壓，木質地板凹陷變形。

前年熊本大地震發生後，有現場經驗的網友立刻提醒大家，不要捐二手衣、生鮮食品或送祈福的「千羽鶴」到災區。福岡縣政府也在強震後3天明確表示只接受礦泉水、全新的浴巾等6種物品捐贈，其餘一律回絕。由於開車從外地來的志工會造成聯外道路塞車，救難車輛通行困難，熊本、大分縣都婉拒外地志工。

日本救災志工組織RESCUE STOCK YARD指出，災區附近企業、地方政府都有大量商品及儲備物資，一旦交通恢復立刻可把需求品送進災區。且個人捐贈物資常把衣服、文具、食物等各類物資塞在同一箱，現場人員開箱分類，把力氣都花在分類工作上，無法做更重要的事。企業捐贈可一次捐出同類的新商品，有利後續處理。

若民眾覺得一定要貢獻愛心，RESCUE STOCK YARD提供二手物資捐贈的參考標準，比如二手衣，最好以「在跳蚤市場看到會想買來穿」的品質為捐贈標準，而不是「放在衣櫥應該還能穿」的衣物，畢竟災區不是給你清衣櫃的地方。