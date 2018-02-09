立委訪英 英議員慰問花蓮地震

2018-02-09 04:04 中央社 倫敦8日專電



花蓮6日深夜發生強震，英國對台貿易特使福克納勳爵及前外交部副部長艾娜芮女爵今天與訪英的民進黨立委尤美女、余宛如會晤，並傳達對台灣的慰問之意。

福克納勳爵（Lord Faulkner）及艾娜芮女爵（Baroness Anelay）等兩名英國上議院副議長上午至中華民國駐英國代表處與駐英代表林永樂、立委尤美女、余宛如晤敘，促進台英國會交流。

兩人首先表達對花蓮震災的誠摯關懷及慰問之意，林永樂也代表政府對英國國會議員等英國各界友人在第一時間傳遞溫暖關懷和友誼表示感謝，並告以將即轉報政府。

雙方也就台灣推動同性婚姻合法化與性別平等、廢除死刑、創新產業發展、核電廠除役、發展再生能源等議題交換意見。艾娜芮女爵非常關心同性婚姻、廢除死刑等議題，及相關民意走向，並讚揚台灣推動同性婚姻合法化的努力與成就。

尤美女就大法官會議有關民法未保障同性婚姻及平等權違憲解釋等發展詳予說明，另簡述廢死議題的討論情形。福克納勳爵及艾娜芮女爵則表示樂願分享英國的處理經驗。

余宛如在會中分享推動台灣由硬體製造業轉型至數位社會、鼓勵青年創業及創新產業發展的經驗；福克納勳爵則說明1月下旬訪台推動台英鐵道工業、核電廠除役及離岸風電等實質合作情形。

尤美女及余宛如於5日至13日期間訪問英國，就上述相關議題與英國國會議員及相關機構進行交流，有助促進台英國會交流及在相關領域的實質合作。