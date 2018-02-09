帛琉總統掛保證：不會與台灣斷交

2018-02-09 03:00 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／八日電



帛琉總統雷蒙傑索清楚表態，帛台邦交非常安穩且堅定。 圖／野島剛提供 分享 facebook

蔡政府上台後兩邦交國先後與我斷交，去年底起更籠罩在與帛琉斷交的陰影。不過，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E.Remengesau, Jr.）表示，「帛琉與台灣的邦交非常安穩且堅定（steady and stable）」，不會與台灣斷交。

雷蒙傑索接受日本媒體nippon.com資深編輯野島剛獨家專訪，對於「是否重新考慮與台灣的邦交關係？」雷蒙傑索表示「沒有這個打算」。

對於帛琉內部主張與中國大陸建交的親中派日漸強勢，雷蒙傑索表示，帛琉的確有許多人期待與中國大陸建交，但帛琉與台灣自建立邦交以來，一直維持著安穩且堅定的外交關係。

雷蒙傑索說，若有可能，希望能與台灣和大陸都建立外交關係，因為無論是台灣或大陸，都不是帛琉的敵人。但也必須理解，目前無論是台灣或大陸，都非常嚴謹地操作「一個中國」的問題。

雷蒙傑索提到，與台灣的外交關係，並未讓帛琉成為大陸的敵人；相反地，帛琉與大陸維持著相互協助的關係。帛琉是聯合國成員，而大陸是安全理事會的常任理事國，對於世界情勢的穩定，安理會扮演著非常重要的角色。帛琉促進與大陸的貿易、經濟關係，並考慮建立長期的夥伴關係。

報導指出，台灣自從雙方建交以來，對帛琉施行了極為細緻的外交援助，但大陸的經濟攻勢也非常凌厲。去年，帛琉參議院提案討論是否應該與大陸簽署貿易協定，結果贊成五票，反對五票（缺席三票），好不容易才否決。過去也曾有議員提出法案，要求與大陸建立正式邦交。