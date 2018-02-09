想去大陸過年嗎？帶張「馬英九春聯」當旅行支票吧

2018-02-09 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



馬英九前總統今年的春聯，在大陸網路平台有人開出1000元人民幣（約新台幣4678元）販售。這幅以雞去狗來的主旨的春聯，第一次只印了10萬份，但不到1月底就發光了，第二版加印6.6萬份，也很快就發光，目前已經加印至22萬份。

前總統馬英九今年手寫版春聯「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」十分搶手，連大陸的網路平台都有人開出1000元人民幣。 圖／摘自觀察者網 分享 facebook

馬英九從小練書法 練出寧靜的心訣

馬英九從小就被父親馬鶴凌逼著寫書法，寫書法成了他寧靜的秘訣！馬英九從2008年當選總統後，即開始每年親筆寫春聯，每幅春聯都以該年的生肖嵌入，從牛年寫到猴年，曾經炙手可熱，也曾一度乏人問津。

這年特別費案宣判時 他竟在寫春聯

2007年12月底，馬英九被北檢起訴的特別費案二審宣判，據透露，當時的馬英九作為總統候選人，就在他的競選總部裡寫春聯，當幕僚告知他無罪時，馬英九表情平靜，繼續揮毫，告一個段落他才參加了總部的競選會議。繼續為總統大選衝刺。

「事事如意」春聯義賣 10萬元賣出

2008年1月中旬，馬英九的全國競選總部成立，春聯又成了一個重要的文宣，總部發放馬英九與副手蕭萬長所寫的「事事如意 處處得意」春聯討喜氣。1月底他到台中廣播年貨大街拜年，他又揮毫寫下「事事如意」春聯義賣喊價，最後由雅芳羊肉爐老闆以10萬元得標；另馬簽名的瓠瓜則以5萬9999元，由醋王老闆得標。

2008年，當初為國民黨總統參選人的馬英九，到台中參加「新春送瓠」活動，當場揮毫寫下「事事如意」，後來義賣得十萬元。 聯合報系資料照 分享 facebook

2009年 當選後第一份正式總統春聯

2008年3月馬英九高票當選總統，但已過了春節，他的第一份總統春聯是2009年的牛年春節。這時他已當了總統大半年，第一幅總統春聯「福牛轉錢坤 富貴迎新春 」太叫座，印了七萬份供不應求，緊急再版，打響第一砲！

2010年 兩隻老虎期盼「福虎生風」

屬虎的馬英九在2010年的虎年迎來了他的本命年，他的副總統蕭萬長也屬虎，總統府內其實是兩隻老虎，馬英九寫下了「福虎生風 萬事亨通」春聯，這次的春聯與紅包袋，都從8萬份起跳，但最後還是得加印。當時的總統府發言人王郁琦說，馬蕭兩人新年心願就是「福虎生風」。

總統府2010年新年紅包袋，上有馬英九總統親題「福虎生風、萬事亨通」做為賀詞。 聯合報系資料照 分享 facebook

「人肉春聯」民眾用春聯與總統對話

其實也有民眾會以春聯跟馬總統溝通或表達意見。2010年春節，台大博士生朱政騏和北藝大碩士生王柏鈞做了一幅「人肉春聯」，上面寫著「明年工作在哪裡」、「每逢春節倍焦慮」，橫批是「救救派遣工」。向馬總統呼喊派遣工的悲歌！這位朱政騏之前才因吃牛糞抗議美國牛肉進口而一炮而紅。

2010年春節，台大博士生朱政騏到勞委會門口，以「人肉春聯」的方式，抗議派遣臨時工的勞動檢查未落實。 聯合報系資料照 分享 facebook

「全民支持ECFA」馬總統看到笑開懷

但同一個春節，馬英九陪媽媽秦厚修到興隆市場去買年菜，市場裡賣水餃的攤商老闆就寫了這幅春聯 「幫助人民做生意，提升台灣競爭力」，橫批則是「全民支持ECFA」，這讓正推動ECFA的馬英九笑得合不攏嘴。事實上，ECFA也在這一年的6月底在大陸重慶完成簽署！

2010年春節，總統馬英九（中）到北市興隆市場買年菜，在王記水餃攤看到「全民支持ECFA」的春聯。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供 分享 facebook

民國百年 馬的春聯一版就印15萬份

虎年過後即是兔年，這一年適逢中華民國建國百年，馬英九再度揮毫，即以「百年」為題，寫下「建國百年 鴻兔大展」為春聯賀詞，春聯與紅包袋都各印15萬份。

開臉書也寫春聯 有「讚安泰」3版本

馬總統臉書在2011年1月底上線開張，一天就吸引超過十一萬粉絲加入，他也錄製影片向網友問安。另外他的臉書也用春聯設計了一個遊戲，時任府發言人的羅智強說，只要網友進入馬英九臉書頁，就可參加小遊戲。網友先選定一句吉祥話，再選擇紅包袋，系統就會自動發送馬總統親筆題寫的小春聯。有「讚、安、泰」3種版本。

馬英九：大學就會用春聯跟人博感情

事實上寫春聯送人這一招，馬英九學生時代就會了。2011年7月建國百年基金會，規畫巡迴美國一千所學校介紹台灣。馬英九在活動致詞時透露，四十年前他念大三時，到美國人家裡住了三周，當時剛好過年，他炸了排骨、也寫「春聯」。可是那副春聯，「我翻譯了半天」，主人還是「聽嘸」，不過至少小朋友說他排骨炸得不錯。

2011年，為迎接兔年到來，總統府特別製作喜氣洋洋的兔年賀歲春聯及紅包袋，由馬英九總統親自揮毫賀詞「建國百年 鴻兔大展」。 聯合報系資料照 分享 facebook

連任年選舉拚得凶 春聯一印50萬份

2011年其實是大選年，2012的春節春聯就成了競選的另類文宣，馬英九在2011年12月就由總統府公布了第二年龍年春節的春聯、紅包袋，馬英九親題「龍騰虎躍 福滿寶島」八個字。這次印量超大，春聯及紅包袋各印製30萬與25萬份，後來再加印到50萬張春聯，35萬份紅包袋。

油電雙漲等改革 致馬英九聲望大跌

2012年馬英九順利連任，2013年馬英九的春聯賀辭是「小龍納百福 新歲展鴻圖」，這年減量印製春聯，但仍然是28萬張十分嚇人，紅包袋也有18萬包，但比前一年減了近半。這一年的馬英九已因油電雙漲、復徵證所稅與年金改革等政策而聲望大跌。

馬年「萬馬奔騰」春聯 沒帶來好運

2014馬年將屆，總統府公布春聯式樣，馬英九終於碰上了他的「馬」年，他親自揮毫「萬馬奔騰 百業振興」，春聯上繪有五匹馬，展現萬馬奔騰氣勢，春聯與紅包袋各印制24萬份。但這一年春節一過不久的3月，就發生了太陽花運動，馬英九政治聲望重挫，年底縣市長進一步大敗，他成了徹頭徹尾的跛腳馬！

2014年，馬英九總統參觀台北市立陽明教養院永福院區，贈送院生親手寫的「萬馬奔騰 百業振興」春聯。 聯合報系資料照 分享 facebook

2015年 馬敵不過蔡的「吉羊如意」

2015年他的春聯賀詞是「喜氣羊羊 民富國強」，共印製25萬份，可是即將問鼎大位的民進黨主席蔡英文也寫了「厚德載物」與「吉羊如意」的春聯，加印約六十萬份，仍然供不應求。兩人一降一升，半點由不得人！

卸任年的「大地春回」仍盼不到春回

2016年卸任前最後一個春節，馬英九寫下「祥猴獻瑞 大地春回」，但總統大選國民黨大敗，他已完全跌入谷底，更盼不到春回！去年2017年卸任後仍寫了「金雞獻瑞除舊歲 吉祥如意迎春暉」，但依然乏人問津！因為蔡英文的「自自冉冉」雖是烏龍，卻引人注目！

2017年，總統府的「自自冉冉」春聯雖引發爭議，但卻因此被民眾熱搶，到小年夜即全數發光。 聯合報系資料照 分享 facebook

民心浮動 馬英九春聯即將否極泰來？

但所謂否極泰來，今年馬英九春聯已經鹹魚翻身，兩度加印，似乎意味著民心又在蠢蠢欲動。