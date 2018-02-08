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花蓮強震婦聯會出援手 歷經一天的「高山低谷！」

2018-02-08 02:05聯合報 記者王寓中╱即時報導

花蓮強震舉國關切，遭黨產會做出為國民黨附隨組織處分的婦聯會昨天也全部出動，花蓮分會全力投入救災，婦聯會總會特別黨產會申請先行動支4200萬元的款項投入救災，但沒想到昨天傍晚，黨產會又派出大隊人馬到婦聯會索取會務及財務資料。婦聯會主委雷倩今天凌晨在臉書貼文，完整紀錄婦聯會經歷高山低谷，有如雲霄飛車的一天。

雷倩指出，昨天一早起來，正在擔心花蓮大地震，接到組訓彭組長簡訊：花蓮主委鍾淑月（賴議長妻）從凌晨兩點就偕總幹事投入救災，能否提供協助？回：當然！紅十字會王清峰會長用Line傳來他們在現場設立指揮所、各中隊投入救災的照片。自從紅十字會法成為朝野惡鬥的焦點而被廢，衛福部遲遲不同意紅會對外募款，因此這個全國性最專業的民間救災組織空有器材、人員、訓練卻全無業務經費，至去年年底已是負債2000餘萬。

雷倩說，她問王清峰錢怎麼辦，對方「已讀不回」。台東縣分會主委陳伶燕（黃縣長妻）告知台東平安，縣長一早派搜救隊去花蓮支援，已救出三名受困民眾。

雷倩表示，會裡立即分頭行動：副秘書長探詢黨產會的態度，秘書室緊急召集臨時常委會，組訓及慰勞組聯繫分會探詢需要，會計組提出資金計畫，她則聯繫婦聯社福基金會副董事長，討論由他們捐款或代墊款（作為備案）。

10：30分，大家趕到會裡，經過一個小時的會議，常委媽媽們一致決議捐出花蓮大地震救災款4200萬（含1000萬捐紅十字會），專款專用。並對房屋全毀重災戶給予緊急安置金、死亡者給予急難撫慰金，請求花蓮縣政府統計並代為發放。全案以專案向黨產會申請動支。

雷倩指出，當她會知道黨產會竟然同意可先行動支、再補正程序時，六樓的會議室發出了歡呼聲！同仁及常委媽媽們含著眼淚感謝主的恩典，竟讓婦聯會已經被定為附隨組織、財務凍結後，還能夠在台灣百姓有需要時做該做的事！

雷倩接著指出，下午三點她回會裡參加祈禱會，打算處理後續公文及撥款，警衛告知黨產會在樓上。副秘書長告訴她來了好些人，持公文要求清點、交付資料，已經緊急通知律師到場。

雷倩表示，黨產會公文稱婦聯會既經被認定為附隨組織（黨產處字107001號），依據促進轉型正義條例第19條規定，應保存所有開（收）支明細、原始支出憑證會計帳務資料及會務資料，否則將負刑事責任。黨產會依黨產條例第11條、第12條、及第28條規定，派員持函到會索取。

雷倩說，接下來的三小時，婦聯會各組室的同仁陸續進入黨產會絞肉機。黨產會共來了兩位委員十多位調查人員，清點三個多小時後，留下一張清單，取走多箱文件。

雷倩感慨形容，一天兩度和黨產會打交道，歷經高山低谷，有如雲霄飛車。

黨產雷倩婦聯會
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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