親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
全台救災動起來
黑鷹疑墜海失聯
藍綠各黨拚選戰
寒流發威凍全台
政治
軍事
綜合

就因為情侶吵架洩憤！嘉市23間房屋付之一炬

雲門翠堤大樓再一名陸籍女性亡 死亡人數增為七人

2018-02-07 22:27聯合報 記者吳佩玲╱即時報導

花蓮強震，市中心雲門翠堤大樓嚴重傾斜。 記者杜建重／攝影
花蓮強震，市中心雲門翠堤大樓嚴重傾斜。 記者杜建重／攝影
分享

中央災害應變中心統計受災人數，計花蓮市統帥大樓、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4處建築物受損，造成7人死亡、258人受傷、67人失聯，仍有665人接受收容。晚間新增1人為陸籍的女性余妃（45歲）被救出時已死亡。

雲門翠堤大樓0206花蓮強震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

持續更新／歷經14小時搜救 花蓮地震失聯降至85人

2018-02-07 14:20

逃過311地震又遇花蓮強震 日籍夫婦劫後餘生淚相擁

2018-02-07 19:47

影／爭取黃金72小時 雲門翠堤雨中持續搜救

2018-02-07 23:11

花蓮出差險遇劫 一則手機訊息救了他

2018-02-07 22:59

花蓮強震再添一死 女陸客傷重不治

2018-02-07 22:57

重傷搶救仍宣告不治 花蓮震災死者增加1陸籍女子

2018-02-07 22:36

花蓮地震 國際媒體持續關注災情及搜救

2018-02-07 20:18

周志軒熱心幫代班卻罹難 梁書瑋：要是他睡過頭就好...

2018-02-07 20:02

影／花蓮餘震不斷 蘇花公路搖落巨石

2018-02-07 18:40

地震時先開門？談避災常見的誤解

2018-02-07 17:31

雲門翠堤累積3死 有家屬現場招魂

2018-02-07 17:19

花蓮地震重傷陸客丈夫來台 海基會將陪同

2018-02-07 17:01

影／大樓傾倒怵目驚心 空拍直擊花蓮災情

2018-02-07 16:22

慟！雲門翠堤大樓尋獲2女遺體 累計3死

2018-02-07 16:22

花蓮地震 慈濟醫院115傷患2人不治

2018-02-07 15:59

教部最新統計：地震53校受災 估損1531萬

2018-02-07 15:33

花蓮強震仍有3萬5千戶停水 預計今晚9時復水

2018-02-07 15:32

影／統帥飯店救出一人 哭著走出來

2018-02-07 15:29

雲門翠堤大樓一二樓是旅店 業者：8人生死未卜

2018-02-07 15:03

花蓮強震 調查局東機站辦公室宛如炸彈轟過

2018-02-07 14:57

影／搜救15小時 統帥員工1獲救1罹難

2018-02-07 14:55

統帥飯店所在地 60年前也強震

2018-02-07 14:48

強震！南韓退休師驚逃 「再也不敢來花蓮」

2018-02-07 14:43

花蓮強震前機要秘書12樓懸空 抓欄杆求援

2018-02-07 14:41

圖輯／驚恐一夜！ 花蓮災民看著殘破家園「這是我的家…？」

2018-02-07 14:39

國軍開拔赴後山 24小時搜救「不放棄任何希望」

2018-02-07 14:36

統帥飯店塌陷／站前地標 花蓮人的共同記憶

2018-02-07 14:32

受災4棟樓巧合？ 與斷層帶有地緣關係？

2018-02-07 14:27

花蓮強震／急尋雲門翠堤「漂亮旅店」背包客失聯人數

2018-02-07 14:21

花蓮地震 香港旅客均安

2018-02-07 14:07

持續更新／又1陸籍死亡 現7死260人受傷67人失聯

2018-02-07 14:00

影／鑽細縫發現統帥飯店受困者腿部 搜救犬興奮大叫

2018-02-07 13:48

影／5樓變1樓！災民驚恐拭淚：爬出陽台就是大馬路

2018-02-07 13:38

影／從空中看傾斜雲翠大樓 屏縣搜救人員趕路百里救災

2018-02-07 13:25

影／傅崐萁：黃金時間救人第一 鄉親可至安置中心

2018-02-07 12:59

直擊／餘震不斷 搜救人員冒活埋危險救統帥2員工

2018-02-07 12:51

0206花蓮強震雲門翠堤持續搜救 住戶欲冒險返家取物

2018-02-07 12:51

花蓮強震 陸委會：2自由行陸客受傷 其中1病危

2018-02-07 12:50

命懸一線！兩腳懸空抓欄杆求援 前花縣府秘書12樓獲救

2018-02-07 12:34
看更多

熱門文章

持續更新／又1陸籍死亡 現7死260人受傷67人失聯

2018-02-07 14:00

規模6！全台搖晃 宜花恐怖震度達七級、飯店塌陷

2018-02-06 23:55

地震多大？921對照表出爐

2018-02-07 00:36

雲門翠堤倒塌原因 建築師：單邊騎樓碰到斷層帶

2018-02-07 07:49

【整理包】花蓮地震驚魂 一分鐘讓你搞懂發生什麼事

2018-02-07 11:09

地震！11：50國家級警報 花蓮宜蘭雙北有感

2018-02-06 23:56

震度達七級 花蓮統帥大飯店傾斜人員受困

2018-02-07 00:29

超晃！花蓮規模6地震 宜花震度7級

2018-02-07 00:05

2年前同天美濃地震規模7 氣象局：不排除有更大地震

2018-02-07 01:15

花蓮災情慘重 雲門建設大樓倒塌 現場CPR

2018-02-07 01:02

0206恐怖巧合！花蓮大地震飯店塌陷仍有10多人受困

2018-02-07 00:35

花蓮統帥飯店倒塌 國軍花防部驚醒第一時間衝現場

2018-02-07 00:34

花蓮4棟倒塌大樓共通點 專家：都是軟腳建築

2018-02-07 13:29

科學預測輸給「三太子」？氣象局地震預測被打臉

2018-02-07 10:28

影／花蓮國盛六街公寓倒塌 網友錄下驚險瞬間

2018-02-07 03:50

0206花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

2018-02-07 09:48

小英探視 陸傷患說「謝謝總統」…台網友驚訝熱議

2018-02-07 17:31

大地震造成大樓倒塌 花蓮市長魏嘉賢向外界求援

2018-02-07 01:32

「很冷很黑還好有頭燈」受困統帥地下室陳明輝幸運救出

2018-02-07 05:09

影／鑽細縫發現統帥飯店受困者腿部 搜救犬興奮大叫

2018-02-07 13:48

花蓮強震！企業送暖助賑災 愛心捐款名單出列

2018-02-07 12:30

花蓮震災2死2失蹤202傷 全力搜救中

2018-02-07 04:00

氣象局：若餘震形態改變 恐再有強震

2018-02-07 10:35

大地震花蓮統帥大飯店傾斜 人員受困

2018-02-07 00:40

台灣最美風景！旅客、列車長下車幫忙搬賑災物資

2018-02-07 15:45

網路預言嘉南地區7日零時地震 時間太接近引熱議

2018-02-07 00:45

花蓮地震 統帥飯店老字號地標走入歷史

2018-02-07 04:45

緊急通知比地震快 網友：追上日本

2018-02-07 00:59

搶救花蓮地震大作戰 一夜之間全國動起來了

2018-02-07 06:21

強震嚇人 許多花蓮市民露宿街頭

2018-02-07 04:21

影／搜救15小時 統帥員工1獲救1罹難

2018-02-07 14:55

蔡總統醫院探視震災傷患 陸客說謝謝總統

2018-02-07 16:07

花蓮大樓傾倒 民眾接力抱出小孩聞到濃濃瓦斯味

2018-02-07 00:40

雲翠倒塌147人失聯 大樓主委：最擔憂二、三樓

2018-02-07 11:28

美崙溪對岸居民憂：雲門翠堤大樓愈來愈傾斜

2018-02-07 03:52

直升機的勞斯萊斯 黑鷹曾摔掉中共將軍 還被空拍機擊落

2018-02-07 08:00

影／孩子接住！雲門翠堤中樓層住戶逃出畫面

2018-02-07 10:38

不排除有更大地震？ 緊急避難包必備這七樣物品

2018-02-07 12:03

周志軒熱心幫代班卻罹難 梁書瑋：要是他睡過頭就好...

2018-02-07 20:02

花蓮強震 學者警告：今年還有14.3顆原子彈能量未釋放

2018-02-07 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top