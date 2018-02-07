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地震後 花蓮人見面新問候語：「昨晚你在哪裡」

2018-02-07 15:08聯合報 記者羅建旺╱即時報導

習慣地震的花蓮在地人被昨夜地震嚇壞了，一見面問候：昨晚你在那裡？記者羅建旺/攝影
習慣地震的花蓮在地人被昨夜地震嚇壞了，一見面問候：昨晚你在那裡？記者羅建旺/攝影
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「昨晚你在哪裡？」花蓮昨夜地震，造成重大災害，嚇壞人，很多花蓮人今天一見面，脫口而出的問候語，不約而同都很想知道對方在恐怖地震夜怎麼過？

一名超商女店員說，以前跟外地人聊起花蓮常地震，都語帶輕鬆地回答：像搖床，習慣了，但昨天地震，一次就被嚇壞了，以後要改口了。

「對不起！今天不賣咖啡！」地震重創，造成部分區域停水，咖啡是超商熱門商品，但有的卻沒得賣，不是缺貨，而是地震造成停水，沒辦法供應。

地震建築物大考驗，店員說，平時常地震，花蓮人蓋房子都不敢偷工減料，因為豆腐渣工程在花蓮一定禁受不起晃幾下。

地震停水0206花蓮強震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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