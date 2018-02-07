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花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

0206花蓮強震樓倒 雲門翠堤1民眾獲救

2018-02-07 09:50聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

0206強震造成花蓮多棟大樓傾倒，稍早雲門翠堤一位女性民眾獲救。

0206強震造成花蓮多棟大樓傾倒，稍早雲門翠堤一位女性民眾獲救。記者高彬原/攝影
0206強震造成花蓮多棟大樓傾倒，稍早雲門翠堤一位女性民眾獲救。記者高彬原/攝影
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0206強震造成花蓮多棟大樓傾倒，稍早雲門翠堤一位女性民眾獲救。記者高彬原/攝影
0206強震造成花蓮多棟大樓傾倒，稍早雲門翠堤一位女性民眾獲救。記者高彬原/攝影
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0206花蓮強震

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