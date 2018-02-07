0206花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

2018-02-07 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



0206花蓮強震造成花蓮嚴重災情，學者警告，這次花蓮強震是米崙斷層的主震，長度與規模應該在6.4左右，但米崙斷層南部連到台東縱谷，究竟連動性如何還無法完全掌握，但以過去的經驗來看，台東縱谷的活躍度與連結性是低的，但她認為，未來幾周，花東地區的民眾，都應該把家中物品固定好，減少災損的發生。

0206花蓮強震，花蓮市商校街的雲翠大樓嚴重傾斜，隨時有倒塌可能，目前警消仍在搶救中。記者杜建重／攝影 分享 facebook

中央大學地科系教授馬國鳳表示，0206花蓮強震是因為米崙斷層引起，米崙斷層跨過了花蓮市，就在花蓮下方，因此才會造成重大災情，這是主震；之前多達94的餘震應該稱之為「群震」，這些群震誘發了米崙斷層的活動，這是地震觀測上常見的現象，1951年在米崙斷層上，就發生過兩個規模7.5左右的強震，但早年花蓮地區並沒有這麼都市化，因此受難的情況，並沒有這麼嚴重。

馬國鳳表示，2015年她的研究團隊發表了地震的潛勢圖，當初就預測，台灣的西南邊，以及花蓮地震潛勢機率高，結果2016南台大地震維冠大樓倒塌，現在花蓮又發生強震；她表示，由於台灣西南地區人口較密集，當時比較強調西南部，花蓮地區平時原本地震就很多，因此僅提醒留意。

她表示，當發布我國地震潛勢圖時，就強調我國的工程耐震強度補強應該要加強落實，但這幾年來受到非常多的阻礙，對於地震高潛勢地區，如何讓它地震耐受程度增強，特別是遇到公有建築時，不僅只是建築法規，所有的法規都應該要更動。

為此防災辦公室也召開了多次會議，有感受到政府單位大家想要動，但對於建商、民眾的成本與經濟效益就會增加，若整個更新過程扯到社會面與經濟面，複雜度就會升高，這種複雜度也會一直遭受到阻礙。

馬國鳳表示，雖然推動這工作心裡很急，但這是成本與風險的問題，每個有斷層經過的都會區，究竟能夠承受多少衝擊，必須要精算，不可能百分百的避險，這樣成本太高了，也不可能在一兩年間所有的建築物都補強完畢。

她舉例，台北地區若能夠在工程耐震補強上增加50%，地震受災的風險也就會減少50%，但她希望，能列出10年內房屋倒塌、公共損失減少10%，15年內減少15%的政策目標去執行，踏出第一步才有再溝通的機會，否則，永遠無法徹底執行。