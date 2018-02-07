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花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

台商關心花蓮大震 強調將發動捐款

2018-02-07 09:02聯合報 記者苗君平╱即時報導

台灣花蓮昨天深夜發生大地震，，不少人員傷亡；在大陸的台商第一時間獲得消息，並以微信爭相轉傳最新災情統計，美崙大飯店倒塌、道路隆起龜裂等視頻與照片，歷歷在目，令人觸目驚心。台企聯會長王屏生今天清晨，立刻指示秘書長蒐集災情，並了解是否有台商會員受損，強調也會在適當時機發動捐款，協助家鄉同胞度過災情。

許多人的手機整夜響個不停，關心家鄉的急切心情不言可喻，有台商就表示，親戚就住在美崙大飯店旁，打手機都沒有人接，到底是否平安，心急如焚。不少人也在手機上，傳出「天佑台灣」，希望大家都平安的祈語與貼圖，台商關心家鄉的心情，都在手機的微信群呈現。

台企聯會長王屏生關心災情徹夜未眠，今天清晨立刻指示台企聯秘書處，蒐集最新災情，因不少台商己返台過年，擔心有台商生命財產受損，也指示各地協會調查，即時展開慰問。

王屏生說，台商雖然在大陸經商多年，但台灣始終是故鄉，如今娘家有難，當然不能袖手旁觀，以往台灣每逢天災地變，台企聯都會勇敢站出來，為善不落人後，這次也不會例外。

東莞台協會長蔡俊宏表示，今天早上有事提前回台，臨行前指示秘書處與各分會，調查關心是否有會員受災，在途中也打越洋電話，給花蓮會務幹部，回報都很平安，實在很萬幸，東莞台協也會根據災情伸出援手，台灣是台商、台胞的故鄉，在這次大地震中，絕不會置身事外。

台企聯會長王屏生。資料照片
台企聯會長王屏生。資料照片
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