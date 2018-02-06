因母親跌倒 鄭麗文宣布停止台北市長選舉行程

2018-02-06 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



北市選戰，前立委丁守中（右二）、行政院前發言人鄭麗文（右）都表態爭取藍軍提名。 聯合報系記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 國民黨台北市長提名佈局在黨內鎖定的立委蔣萬安不參選後，只剩前立委丁守中和前行政院發言人鄭麗文積極勤跑基層，爭取在初選出線。但鄭麗文今晚突然宣布，她的母親日前跌倒，傷勢嚴重，醫院通知家屬病危，雖然她趕到急診室時，母親並無生命危險，但送進加護病房時她才發現本來只是輕微失智的母親竟認不出她了，受到嚴重衝擊並內疚的鄭麗文因此決定停止所有選舉行程。

鄭麗文暫停所有選舉行程，將在過年後再進一步決定是否繼續參選。受到此一突發事件影響，國民黨在台北市的提名人選，從點將點到可以組足球隊，現在幾乎只剩「一個人選」。

鄭麗文在臉書表示，要感謝大家從她宣布參選以來所給予的支持與鼓勵，每一句話裡的熱情、每一雙手的溫度，都讓她無比感動。

她表示，但是，她必須在這邊跟大家報告，她已停止所有選舉的活動，因為幾天前晚上跑完行程後接到家裏電話，母親跌倒，傷勢嚴重，醫院通知家屬病危，雖然她趕到急診室時，母親並無生命危險。但送進加護病房時她才發現本來只是輕微失智的母親竟認不出她了‧‧‧。可能選舉太忙很久沒去看母親了。而這幾天只要接到家裏電話她都心驚膽跳，之後又很內疚。

鄭麗文表示，因此，經過幾天的煎熬，她不得不做出這個痛苦的決定，停止選舉行程。

她表示，希望各位支持她的朋友能夠諒解，此外，也在此感謝所有媒體的關心，但此刻的她，暫時無法接受訪問，不想給家人帶來更多的壓力。

她在貼文最後表示，又到了闔家團圓的時節，天氣酷寒，提醒大家關心家人，注意長輩的身體。 台北是我們共同的家，深深祝福這個大家庭中的每個家人都平安。