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悲劇！81歲阿婆住防火巷無遮蔽疑受凍往生

婦聯會申請購冬衣送暖 黨產會核准

2018-02-06 19:47中央社 台北6日電

黨產會發言人施錦芳 圖／聯合報系資料照片
黨產會發言人施錦芳 圖／聯合報系資料照片
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不當黨產處理委員會今天說，婦聯會申請動用新台幣14萬元購買保暖衣物分送所需民眾，黨產會考量寒冬時節的人道關懷已同意；這是婦聯會財產遭凍結後首件申請動用現金案。

中華民國婦女聯合會拒簽行政契約，黨產會1日開會認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，婦聯會名下財產，包括現金新台幣385億元立即被凍結，須經黨產會同意才可動用。

黨產會發言人施錦芳下午表示，近日寒流來襲，婦聯會申請購買100件冬衣，共14萬元，以分送給所需民眾，黨產會上午召開委員會，考量人道關懷，決定核准。

黨產婦聯會保暖

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