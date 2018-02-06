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悲劇！81歲阿婆住防火巷無遮蔽疑受凍往生

傳總統府高層酒駕要撤單 警：查無此事

2018-02-06 19:07中央社 台北6日電

圖擷自朱蕙蓉臉書
圖擷自朱蕙蓉臉書
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台北電台主持人朱蕙蓉指總統府厲害人士酒駕被開罰單，還請求台北市政府有力人士抽單。總統府今天表示，請爆料人士提具體事證。北市警局表示，經查無此事。

蘋果日報報導，台北電台主持人朱蕙蓉昨在社群網站臉書（Facebook）發文爆料，某位總統府厲害人士不小心酒駕被開罰單請求撤單，最後得到的答案是不可能；不過，在記者追問當下，朱蕙蓉已刪除這條臉書發文。

總統府發言人林鶴明對媒體表示，酒駕和關說，本來就應秉公依法處理。至於朱姓網友先發文後又刪文，相關內容指涉總統府高層卻又不肯具體說明，朱姓網友應提具體事證，北市府也應釐清事實，如果真有這件事，應依法處理，毋枉毋縱；如果沒這件事，朱姓網友應負起言責，向外界說明清楚，以匡正視聽。

台北市警察局下午發布新聞稿表示，關於有總統府高層人士酒駕被開罰單請求撤單，以及關切深夜凌晨違規停車擋道兩案，經市警局各外勤單位查明確認後，並無此事，盼外界勿再以訛傳訛。

市警局強調，警方對於酒駕或違規停車皆依法行政和取締，秉持勿枉勿縱、杜絕關說的原則執法，絕無關說可撤單一事。

朱蕙蓉已撤除此文，她受訪時表示，她說的是實話，但無意操作新聞，只是想嚴肅呼籲此事，所以不想透露對方是誰。她也說，在臉書只是想不吐不快，意外被追蹤、寫成新聞。

總統府發言人酒駕

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