總統府人士酒駕被抓要求抽單 北市警局：查無此事

2018-02-06 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北電台主持人朱蕙蓉在臉書發文發文，指出某位總統府厲害人士，不小心酒駕被開罰單，打電話給市府有力人士請求抽單，但對方回答已經入電腦，沒有可能！

朱蕙蓉又在文中舉第二個例子，表示曾有市民陳情市長信箱，表示凌晨4點30分竟收到罰單。柯文哲打電話給警局了解。最後確認是因車主半夜停車擋到別人的車，被擋車主因為要掛急診，車子開不出來，打電話報警，警方才因此開單，受罰車主只好乖乖繳單。

朱蕙蓉在文中舉出這兩個例子，指出「我又確定為何柯文哲會這樣顧人厭」，但發文後朱又刪文。

對於朱蕙蓉的臉書發文，台北市警察局傍晚發出澄清稿，表示針對警察局已經向各外勤單位查證，結果近期內並沒有包括總統府在內的敏感人士，因為酒駕被抓要求抽單一事。

警察局澄清稿指出，關於電台主持人臉書貼文「高層人士酒駕要求撤單遭拒」案，警方查明並無此事。

警察局表示，報載電台主持人昨在臉書發文爆料，某位總統府高層人士酒駕被開罰單請求撤單，以及關切深夜凌晨違規停車擋道2案；經台北市政府警察局各外勤單位查明確認後，並無此事，請勿再以訛傳訛。

警察局再次強調，無論酒駕或違規停車，警方皆依法行政、取締違規，尤其重大交通違規項目，警方更是秉持勿枉勿縱、杜絕關說的原則執法取締，絕無關說可撤單的情事。該名網友目前已自行刪除臉書貼文內容，呼籲PO網網友應負起言論責任，向外界說明清楚，以匡正視聽。

市長特別指示員警執法，務必杜絕關說，一切依法行政、公開透明，並且全力支持員警依法執行維護交通安全及社會治安工作。