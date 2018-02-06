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反過勞公投連署 有望跨第一階段門檻

2018-02-06 00:10聯合報 記者許家瑜／台北報導

「不要過勞公投連線」發起公投連署，要求廢止包含取消七休一、輪班間隔縮短等的勞基法...
「不要過勞公投連線」發起公投連署，要求廢止包含取消七休一、輪班間隔縮短等的勞基法再修正條文，有望跨越第一階段門檻。 圖／聯合報系資料照片
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社民黨日前與工會、學生團體成立「不要過勞公投連線」，發起公投連署，要求廢止包含取消七休一、輪班間隔縮短等的勞基法再修正條文，並於昨天將兩千多份連署書送交中選會，有望跨越第一階段門檻。

社民黨提出的公投主文內容為「您是否同意，廢止民國一○七年一月卅一日總統所公布之全部『勞動基準法增訂及修正條文』回復原有的勞動基準法規範？」。全國性公民投票案，如以第十四任總統副總統選舉人總數一八七八萬二九九一人計算，提案門檻為一八七九人。

社民黨召集人范雲表示，民進黨政府上任急推各種傾斜財團的政策，勞工們集結起來回贈「反過勞」大禮給民進黨政府，請民進黨不要再輕視民意；連署提案只是一個開端，接下來將會擴大串聯各地的工會、學生團體以及在地組織，第二階段需要約廿八萬份的連署公投，希望中選會盡快讓公投成案進入第二階段。

社民黨青年委員會召集人呂伊庭表示，來連署的青年人，更表達對民進黨從上任以來的年金、勞動等議題感到不滿。他認為，民進黨政府挑起的是世代鬥爭，用青年人的未來服務財團，這次青年人必定抗爭到底。

勞權小蜜蜂的召集人鄭皓中說，政府聲稱雇主不會訂出過勞班表，實際上老闆用各種方法強迫排班，他們要告訴總統蔡英文、行政院長賴清德，青年會用選票懲罰不跟勞工站在一起的政黨。

民進黨公投社民黨過勞

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