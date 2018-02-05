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柯文哲選2020？ 柯媽：他不會挑戰對自己有恩的人

2018-02-05 20:49聯合報 記者何烱榮╱即時報導

前台聯不分區立委黃文玲(右3)成立彰化縣政大學辦理大學生寒訓，今天邀請柯文哲父母...
前台聯不分區立委黃文玲(右3)成立彰化縣政大學辦理大學生寒訓，今天邀請柯文哲父母(左2、左3)與大學生面對面談「對兒子柯文哲的教養」。記者何烱榮／攝影
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柯文哲會不會挑戰2020年總統？柯媽媽今天在彰化縣員林市平安生態園區與大學生座談時，回答說，柯文哲不會講話，從政較吃虧，但做人的基本道理都懂，小英黨主席在3年前台北市長沒有提名人選，這就是對柯文哲最大的幫助，柯文哲怎可能去挑戰對自己有恩的人？

前台聯不分區立委黃文玲有意以無黨籍身分挑戰今年底彰化縣長，去年成立彰化縣政大學，與台灣傳統基金會、平安學術文教基金會，在八卦山脈的平安生態園區共同舉辦兩天兩夜的「愛戀八卦山青年工作坊part2寒訓」，有30名大學生參加，今天下午邀請柯文哲父母談「對兒子柯文哲的教養」。

柯文哲的父親柯承發、母親何瑞英鼓勵年輕人要有所有為，有話直說，千萬不要說謊，因為說謊會成習慣。柯爸爸提到一件往事，指柯文哲的姑姑要轉診，柯文哲堅持按照規定，讓他很生氣，他責斥時，當時37歲的柯文哲立刻下跪任他責打。柯媽媽說，柯文哲很孝順，但比較不會講話，從政比較吃虧。

柯媽媽提到「做人的道理」，她說，柯文哲當初能當選，最主要是小英有胸襟，民進黨在台北市沒有提名，可以說，没有小英，就沒有柯文哲的當選，所以無論如何柯文哲都不會跟小英搶位置。

柯媽媽說，她看到柯文哲做市長做得那麼辛苦，每天沒日沒夜地拚，還被電視名嘴沒是非的批評，每次她都看得很痛心。身為媽媽，是非常不捨，就個人立場，並不希望柯文哲再做下去，但柯文哲已經決定連任，她們全家會義無反顧地支持下去。

有大學生問，柯文哲成績很好，會不會很臭屁？今天也陪同 柯爸爸、柯媽媽出席的柯文哲國小、國中好友簡陽宗說，柯文哲很會念書，都是全班第一名，偶爾會臭屁一下，但很好相處。有人再問，柯文哲念書時會不會交女朋友，柯媽媽笑說，柯文哲就只會念書，不會交女朋友，才會透過人介紹現在的太太跟他認識。

前台聯不分區立委黃文玲（右3）成立彰化縣政大學辦理大學生寒訓，今天邀請柯文哲文母...
前台聯不分區立委黃文玲（右3）成立彰化縣政大學辦理大學生寒訓，今天邀請柯文哲文母（左4、右4）與大學生面對面談「對兒子柯文哲的教養」。記者何烱榮／攝影
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前台聯不分區立委黃文玲（右2）成立彰化縣政大學辦理大學生寒訓，今天邀請柯文哲文母...
前台聯不分區立委黃文玲（右2）成立彰化縣政大學辦理大學生寒訓，今天邀請柯文哲文母（左1、2）與大學生面對面談「對兒子柯文哲的教養」後，柯媽媽贈送春聯給大學生。記者何烱榮／攝影
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前台聯不分區立委黃文玲成立彰化縣政大學辦理大學生寒訓，今天邀請柯文哲文母與大學生...
前台聯不分區立委黃文玲成立彰化縣政大學辦理大學生寒訓，今天邀請柯文哲文母與大學生面對面談做人的道理後合照。記者何烱榮／攝影
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柯文哲

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