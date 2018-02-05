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日外交官11問劉黎兒 勿再汙名化日五縣食品

2018-02-05 05:05聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

旅日作家劉黎兒日前於蘋果日報即時論壇投書「說謊太多，核食會是拖垮小英府的稻草」一文引戰，不但被她質疑的監察委員張武修投書回應劉黎兒，請劉黎兒用科學和清楚的溝通建構台灣的食品安全，日本外交官也跳出來連11問，希望劉黎兒不要再亂貼「核災食品」的汙名標籤。

日本台灣交流協會東京本部總務部長柿澤未知在個人臉書公開連發7篇文章，針對劉黎兒的投書連發11問。柿澤未知表示，他絕對尊重劉黎兒的反核信仰，但她的許多論述似乎並不符合事實或缺乏可靠的科學依據，他個人並不認為劉黎兒女士故意「說謊」，相信應該只是劉黎兒論述上的不足，他以個人身分向劉黎兒提出請教。

柿澤連發七篇長文，並將劉黎兒的論述與事實不符之處一一彙整成兩大頁表格。柿澤表示，他想請問劉黎兒，茨城縣產的白菜（出貨產值全國第一）是不是「核災食品」？千葉縣產的菠菜（出貨產值全國第一）是不是「核災食品」？他每天吃這些食品，來東京玩的台灣朋友也都吃這些食品，她在東京的居酒屋很快樂地吞下去的毛豆非常有可能是千葉縣產的毛豆（因為千葉縣的毛豆生產量是全國第一名）、在東京咖啡廳很快樂吃的蛋糕之草莓很有可能是栃木縣產的（因為栃木縣的草莓產量是全國第一名），劉黎兒能不能提出這些食品確實是「有輻射汙染」的客觀數據以及科學依據？他自己到處都找不到這樣的科學數據。

他表示，如果劉黎兒提不出任何可靠的科學依據，是不是可以不要再繼續亂貼「核災食品」這樣的汙名標籤、是不是可以不要一直堅持不符合科學邏輯與國際標準的進口管制措施？

日本台灣交流協會東京本部總務部長柿澤未知彙整旅日作家劉黎兒投書「說謊太多，核食會...
日本台灣交流協會東京本部總務部長柿澤未知彙整旅日作家劉黎兒投書「說謊太多，核食會是拖垮小英府的稻草」一文中11項與事實不符之處，希望向劉黎兒「請教」。圖片取自柿澤未知臉書。
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核災食品

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