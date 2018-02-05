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「看到台灣亂糟糟…」蔡英文向僑胞喊話：會顧好主權

2018-02-05 00:19聯合報 華盛頓記者張加／三日電

蔡英文總統透過預錄影片向僑胞喊話，無論面臨任何困難與挑戰，她都會堅持改革，顧好主...
蔡英文總統透過預錄影片向僑胞喊話，無論面臨任何困難與挑戰，她都會堅持改革，顧好主權。 圖／聯合報系資料照片
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華府台灣同鄉會舉行新年餐會，總統蔡英文透過預錄影片向僑胞喊話；她說，雖然民眾有時看到台灣社會「亂糟糟」，會感到煩惱，但請大家放心，無論面臨任何困難與挑戰，她都會堅持改革，顧好主權。

行政院長賴清德也錄製影片向僑胞表示，過去一年在蔡英文領導之下，除了穩定兩岸的和平發展，也展開許多新的建設，逐步實現過去一直沒辦法完成的改革，如年金改革、稅制改革、轉型正義、公民投票、黨產追討等。

華府台灣同鄉會三日在位於馬里蘭州的僑教中心舉辦新年餐會，現場播放蔡英文、賴清德分別錄製以台語向僑界拜年影片；美國在台協會（ＡＩＴ）執行理事羅瑞智、前副總統錢尼、副國安顧問葉望輝、駐美代表高碩泰皆到場致詞。

蔡英文感謝僑胞在美國首都、世界外交前線為台灣奔波，讓世界了解台灣這個國家雖然不大，但台灣人志氣很大；她說，因為大家一起打拚，台美關係可說是非常好。

將競選愛達荷州副州長的葉望輝受訪指出，希望國會參議院支持通過台灣旅行法，檢視為何美國要有限制台灣高層訪美的政策；沒有道理以對待北韓、伊朗或其他美國不承認國家領導人的方式，對待民主選舉選出的台灣領導人。

羅瑞智致詞說，基於台灣關係法，美國將在新的一年努力加強美台經濟夥伴關係，支持台灣具不受脅迫的自由與信心，深化人民交流，並確保台灣有能力為國際社會作出貢獻。

蔡英文葉望輝賴清德美國在台協會台灣關係法

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