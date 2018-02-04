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立院架拒馬店家生意受阻 遭嗆損失的錢蔡總統要賠嗎？

2018-02-04 20:28聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院附近社區管委會貼上告示，禁止警察把拒馬、鐵絲網、鐵架侵犯私人社區。 記者程...
立法院附近社區管委會貼上告示，禁止警察把拒馬、鐵絲網、鐵架侵犯私人社區。 記者程平／攝影
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民進黨政府執政一年半，無視於民間反對，強推各種爭議法案，抗議四起，立法院周邊頻頻架起拒馬，干擾當地居民生活，店家生意大受影響。附近社區管委會貼上告示，禁止警察把拒馬、鐵絲網、鐵架侵犯私人社區。民眾抗議自己被困在狗籠裡，店家抱怨損失的生意，蔡英文總統要賠嗎？

當地民眾徐先生表示，抗議政府就好像在辦拒馬大型展覽一樣，花樣一次比一次誇張，居民深受其擾，好像被關在狗籠一樣，毫無自由，進出都還要經過一道道關卡，這是我們的家，不是政府的土地。

民眾江小姐說，抗議活動一天，政府前置作業要花兩天，等於三天進出不方便，想出門吃東西，都要經過層層關卡，這些障礙違反人權。政府施政問題為什麼要由人民承擔後果，剝奪人民自由。

鎮江街老牌台南意麵老闆娘林小姐表示，過去拒馬都是圍外面，這兩年都圍到社區裡面，無法進出，非常麻煩。「我們是小本生意，每次一抗議就沒收入，損失難以估計，連員工薪水都不夠發，欲哭無淚，那些損失的錢，蔡總統要賠嗎？既然沒有要賠，要圍就圍在立法院牆上就好，不要圍到社區，影響大家做生意。」

鄰近立法院後門的早餐店老闆娘說，每次抗議就知道今天貨又進不來了，導致有些品項無法販賣，影響店內生意，這一年多來只要遇到抗議，生意就掉了三分之一，收入損失難以估計。

立法院警察薪水
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