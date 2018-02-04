李大維出訪加勒比海 友邦隆重歡迎

2018-02-04 20:08 中央社 台北4日電



外交部發言人李憲章今天表示，外交部長李大維應邀於1月30日至2月4日訪問加勒比海友邦友邦聖露西亞、聖文森與聖克里斯多福及尼維斯，獲友邦隆重歡迎，顯示與3友邦邦誼篤睦。

李憲章表示，李大維應加勒比海友邦聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）及聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）邀請，於1月30日至2月4日率團正式訪問，獲友邦政府高度重視。

李憲章說，聖露西亞總理查士納、聖文森副總理兼外交部長史垂克（Sir Louis Straker），及聖克里斯多福及尼維斯外長布蘭特利（Mark Brantley）均在機場迎接，露國及克國並安排隆重軍禮儀式歡迎，顯示台灣與3友邦邦誼篤睦。

李憲章表示，李大維訪問期間，代表政府深入瞭解友邦的實際需求，協助友邦經濟、社會及文化發展，發掘各項有益民生的合作計畫。例如訪問露國期間，曾見證兩國簽署「警政合作協定」，藉由人員訓練及情資交換，提升兩國打擊跨國犯罪的能力；訪問聖國期間簽署「糖尿病防治合作計畫協定」等。