蕭淑麗退黨參選 洪秀柱：願幫忙協調

2018-02-04 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



嘉義市議長蕭淑麗日前宣布退黨參選，為國民黨嘉義市長初選投下震撼彈。前國民黨主席洪秀柱今受訪表示，事出必有因，蕭淑麗是不可多得的人才，如今有這種局面很可惜，如果有必要，她願意幫忙協調，盼團結為重。

前嘉義市長黃敏惠表態回鍋參選市長，與原已宣布參選的蕭淑麗爭取提名，引來蕭不滿，批國民黨「世代交替」只是口號，她將以無黨籍參選，藍軍形同分裂。

洪秀柱今到高雄前鎮區君毅正勤社區，參加社區「歲末送暖歡樂會」，為國民黨前鎮小港市議員及里長參選人站台。被問到蕭退黨一事，洪秀柱說，蕭是不可多得的能幹人才，如今有此局面，非常遺憾、可惜，但事出必有因，必須找出原因。

洪秀柱說，黨應用更多智慧來凝聚大家，如果有必要，她願幫忙協調，但已卸任黨主席的她，不在其位、不謀其政，只是盼每個人都有很好的發展舞台，也希望黨能團結，畢竟團結很重要。

洪秀柱上台致詞時，也提到世代交替。她說，「我們常說要培養年輕人、世代交替，但不能看到優秀年輕人出來，又不讓他出頭，這是不可以的。」世代交替不是口號，國民黨今會走到這地步，就是忽略了對年輕人的培養及給年輕人舞台。