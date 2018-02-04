親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍機待命載台商
寒流發威凍全台
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
寶島新住民

冷冷的夜又不平靜 花蓮近海發生規模5.1地震

獨／國文考鱷魚、桌遊、麻醉風險 歷年科普題大剖析

駁台中市長選戰纏鬥到台北 江啟臣發三點聲名

2018-02-04 18:06聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

針對‭今日媒體報導「國民黨台中市長選戰 纏鬥到台北」，國民黨立委、台中市長擬參選人江啟臣辦公室指出，內文多有未經證實誇大偏頗情事，想用這種手法擊敗台中市民、擊敗國民黨，擊敗江啟臣，是不可能的事情！並發布以下三點澄清：

江啟臣聲名全文：

其實江啟臣辦公室早先就收到消息，綠營將在國民黨內部民調進行時將奧步齊出，影響民調，採用的手法有：

1.在國民黨各地即將進行初選民調之際，由民進黨秘書長洪耀福近日頻繁進行政治喊話。一下說他與某人嫻熟，一方面又說「再讓國民黨輸一次，反改革力量才會死心」，洪秘書長放下自己的黨務與選務不管，干涉介入國民黨初選的用意不言而喻。

2.動員綠營民眾假冒藍營支持者，在民調灌票，最近傳言幾份民調分析，支持者表示自己是藍營之比例遠高於綠營1.5倍，這不尋常的比例已可看出端倪，這也導致未來出現之民調公正性已大受質疑。

3.綠營從上個月就打算捕風捉影，利用黨中央財務困難，將義助黨中央解困的義舉顛倒質疑選舉不公，甚至考慮在八卦週刊上於民調進行期間出刊大作文章，黨中央若有心操縱選舉，直接徵召即可，何須君子之爭？如此指控目的只有一個：操縱選舉！不僅傷害黨的威信，也是不負責任的作法。

除以上三點外，有關馬英九總統春聯，江啟臣辦公室直至該報導出爐前，連一張宣傳照都沒發佈，何來報導所言「大肆宣傳」？如此驟下判斷依據何在？豈有與當事人確認？其媒體專業何在？江啟臣曾為馬總統任內新聞局長，已連續兩年被指定為馬總統春聯發放處，根本不奇怪，倒是該篇報導誇大宣傳，其心態可議，令人側目。

希望評論者勿因為自身政治特定觀點，而遭有心人士利用，成為配合綠營打手，在民調時刻散步不實訊息，如此只證明一件事情：江啟臣是綠營最害怕的對手！

想用這種手法擊敗台中市民，擊敗國民黨，擊敗江啟臣，是不可能的事情！

請不滿意執政黨的市民擦亮眼睛，識破執政者奧步，不讓執政黨成功阻止他們最害怕的對手出線，想讓台中躍起，大城新生的台中市民，接到中市長選舉黨內民調，請記得，一定要「唯一支持江啟臣」！

江啟臣國民黨
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

立院架拒馬店家生意受阻 遭嗆損失的錢蔡總統要賠嗎？

2018-02-04 20:28

蕭淑麗退黨參選 洪秀柱：願幫忙協調

2018-02-04 19:05

蔣萬安陷朱吳糾葛？吳敦義：沒感覺這種糾葛

2018-02-04 18:12

黨產會：查婦聯會財產 若不當取得收歸國有

2018-02-04 18:08

中正紀念堂轉型怎做？ 民眾籲先釐清史料全貌

2018-02-04 15:57

影╱寒士辦桌 陳建仁：正視貧窮問題 政府責無旁貸

2018-02-04 15:21

吳敦義苗栗授證 封提名人選四大金剛

2018-02-04 14:03

藍綠融合難得輕鬆 涂醒哲黃敏惠共舞

2018-02-04 13:56

選輸還發奬學金 吳清基：只國民黨會做

2018-02-04 13:42

外交部：目前總統副總統無出訪規劃

2018-02-04 13:38

第28屆寒士吃飽30尾牙 馬英九、陳建仁出席

2018-02-04 13:36

日媒：美核勢態報告地圖 將台灣標為中國一部分

2018-02-04 13:22

蔡英文向華府僑胞喊話 堅持改革、顧好主權

2018-02-04 13:21

蔡向僑胞喊話：堅持改革 顧好主權

2018-02-04 13:10

軍人年改 八百壯士：被逼到牆角

2018-02-04 13:07

蔡其昌製新年小紅包 祝大家幸福一路旺

2018-02-04 13:07

政府拒馬太誇張 社區貼告示反制

2018-02-04 13:02

立院新會期 空污礦業軍改擬列優先法案

2018-02-04 12:26

嘲諷政府 文創成抗爭新特色

2018-02-04 11:44

畫馬皇英皇 韋宗成：被政客惡搞 我也能惡搞他

2018-02-04 11:28

土耳其擬捐贈台北蓋清真寺 柯文哲拍板同意

2018-02-04 11:05

向僑界拜年 蔡總統談改革先苦後樂

2018-02-04 08:12

黃健豪：繳錢婦聯會就是獨立組織 不繳就是附隨組織

2018-02-03 23:58

資產遭凍 婦聯會本周提停止執行訴訟

2018-02-03 23:55

中正紀念堂轉型第5次工作坊 白恐家屬:一定要改名

2018-02-03 22:14

屏東車城福安宫參拜 小英開心說：景氣回來了

2018-02-03 20:15

台北市正在政變？柯文哲：沒用的挑撥離間

2018-02-03 19:40

賴清德：全台設8處人才基地 解決年輕人失業率高

2018-02-03 19:25

蔡英文前往潮州揭匾 反年改團體如影隨形

2018-02-03 18:20

徐永明：蔡政府主政時代若因違反集遊法 願意被關

2018-02-03 18:12

吳敦義批蔡政府無能 空汙、核災食品未把關

2018-02-03 17:48

影／砲轟柯文哲搞「政變」？陳景峻：扯太遠

2018-02-03 17:32

不滿批北市府媒體事務組回應有問題 陳景峻：看不下去

2018-02-03 16:48

蔡英文將首訪非洲？府：不回應捕風捉影說法

2018-02-03 16:16

上廣播批柯文哲被指是「政變」 陳景峻：別見縫插針

2018-02-03 15:49

全台私幼不滿賴清德推動公共化 醞釀北上抗議

2018-02-03 15:47
看更多

熱門文章

連續飄雪27小時 太平山被冰封了！

2018-02-04 07:40

因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

2018-02-04 00:00

最冷時刻來臨！ 北部急凍48小時不超過10度

2018-02-04 05:00

周美青選北市長？ 胡志強告白：很喜歡她

2018-02-04 11:27

這次寒流為什麼冷這麼久 氣象局一張圖讓你馬上懂了

2018-02-04 15:44

小三通春運面臨大爆炸 6運輸機待命載台商

2018-02-04 00:07

影╱寒士辦桌 陳建仁：正視貧窮問題 政府責無旁貸

2018-02-04 15:21

國軍幼幼班急著重出江湖 原因可能出在這裡

2018-02-04 12:51

司馬庫斯第一場雪 部落好浪漫

2018-02-04 11:48

每逢選舉必演戲碼 脫了…多半都輸了 只有他例外

2018-02-04 09:00

中正紀念堂轉型第5次工作坊 白恐家屬:一定要改名

2018-02-03 22:14

畫馬皇英皇 韋宗成：被政客惡搞 我也能惡搞他

2018-02-04 11:28

合歡山積雪成溜冰場 百輛車原地打滑困雪地

2018-02-04 18:13

影／太平雪景超美！翠峰山屋白色大地好陶醉

2018-02-04 09:08

台北市長選戰 藍營基層喊周美青PK柯文哲

2018-02-04 10:36

最冷還沒到 明天再降1度

2018-02-04 14:38

濕冷再忍一天！明天下午雨停 體感溫度升

2018-02-04 11:30

M503 賴振昌：中共算計給蔡政府出難題

2018-02-04 15:45

拉拉山下大雪了！ 神木林區銀色美景踩出雪腳印

2018-02-04 08:54

受M503爭議影響 空軍C-130至少6架支援疏運

2018-02-04 00:07

日媒：美核勢態報告地圖 將台灣標為中國一部分

2018-02-04 13:22

布袋新塭寒風吹「雪」？原來是這原因

2018-02-04 15:20

黃健豪：繳錢婦聯會就是獨立組織 不繳就是附隨組織

2018-02-03 23:58

全台急凍10度以下 民眾瘋追雪

2018-02-04 00:09

拉拉山持續飄白雪 賞雪遊客塞台7線車陣中

2018-02-04 13:54

影／哇！連續18個小時 太平山的雪還在下

2018-02-03 21:38

共機繞台軍方補缺口！ 鷹式飛彈進駐蘭嶼、綠島

2018-02-03 23:48

中國國航 春節前連續5天加開重慶飛台航班

2018-02-04 15:12

武陵梨山積雪10公分 銀白世界如童話

2018-02-04 10:28

土耳其擬捐贈台北蓋清真寺 柯文哲拍板同意

2018-02-04 11:05

別再上山！大屯山飄冰霰 警方22時起管制禁入

2018-02-03 22:54

張學友熬過的「手足風險」 蔡詩萍給了政府這樣建議

2018-02-03 23:59

經濟指標不離口 賴揆也學馬英九「數字治國」了？

2018-02-04 08:00

金門、福建動員 全力疏運小三通

2018-02-04 00:11

今晚天人交「顫」 這張圖看懂有多冷

2018-02-04 20:35

洪耀福：民進黨2020主要對手非柯文哲

2018-02-03 23:55

寒流凍5天下探6度 周二清晨最冷

2018-02-03 23:31

不宣布參選台北市長？李錫錕：我當備胎就好

2018-02-04 11:43

蕭淑麗退黨參選 洪秀柱：願幫忙協調

2018-02-04 19:05

寒流發威 宜蘭大同南山村下雪

2018-02-04 02:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top