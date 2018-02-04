駁台中市長選戰纏鬥到台北 江啟臣發三點聲名

2018-02-04 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



針對‭今日媒體報導「國民黨台中市長選戰 纏鬥到台北」，國民黨立委、台中市長擬參選人江啟臣辦公室指出，內文多有未經證實誇大偏頗情事，想用這種手法擊敗台中市民、擊敗國民黨，擊敗江啟臣，是不可能的事情！並發布以下三點澄清：

江啟臣聲名全文：

其實江啟臣辦公室早先就收到消息，綠營將在國民黨內部民調進行時將奧步齊出，影響民調，採用的手法有：

1.在國民黨各地即將進行初選民調之際，由民進黨秘書長洪耀福近日頻繁進行政治喊話。一下說他與某人嫻熟，一方面又說「再讓國民黨輸一次，反改革力量才會死心」，洪秘書長放下自己的黨務與選務不管，干涉介入國民黨初選的用意不言而喻。

2.動員綠營民眾假冒藍營支持者，在民調灌票，最近傳言幾份民調分析，支持者表示自己是藍營之比例遠高於綠營1.5倍，這不尋常的比例已可看出端倪，這也導致未來出現之民調公正性已大受質疑。

3.綠營從上個月就打算捕風捉影，利用黨中央財務困難，將義助黨中央解困的義舉顛倒質疑選舉不公，甚至考慮在八卦週刊上於民調進行期間出刊大作文章，黨中央若有心操縱選舉，直接徵召即可，何須君子之爭？如此指控目的只有一個：操縱選舉！不僅傷害黨的威信，也是不負責任的作法。

除以上三點外，有關馬英九總統春聯，江啟臣辦公室直至該報導出爐前，連一張宣傳照都沒發佈，何來報導所言「大肆宣傳」？如此驟下判斷依據何在？豈有與當事人確認？其媒體專業何在？江啟臣曾為馬總統任內新聞局長，已連續兩年被指定為馬總統春聯發放處，根本不奇怪，倒是該篇報導誇大宣傳，其心態可議，令人側目。

希望評論者勿因為自身政治特定觀點，而遭有心人士利用，成為配合綠營打手，在民調時刻散步不實訊息，如此只證明一件事情：江啟臣是綠營最害怕的對手！

想用這種手法擊敗台中市民，擊敗國民黨，擊敗江啟臣，是不可能的事情！

請不滿意執政黨的市民擦亮眼睛，識破執政者奧步，不讓執政黨成功阻止他們最害怕的對手出線，想讓台中躍起，大城新生的台中市民，接到中市長選舉黨內民調，請記得，一定要「唯一支持江啟臣」！