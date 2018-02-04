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領務局長：二代晶片護照 AIT肯定

2018-02-04 18:02中央社 台北4日電

領務局長陳俊賢今天說，二代晶片護照明天重新發行，新樣式不影響民眾在各國旅遊權益，...
領務局長陳俊賢今天說，二代晶片護照明天重新發行，新樣式不影響民眾在各國旅遊權益，AIT也在臉書發文肯定，「美國將台灣納入免簽證計劃及全球入境計劃，印證了我們對台灣的信任」。圖擷取自AIT美國在台協會官方臉書
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領務局長陳俊賢今天說，二代晶片護照明天重新發行，新樣式不影響民眾在各國旅遊權益，AIT也在臉書發文肯定，「美國將台灣納入免簽證計劃及全球入境計劃，印證了我們對台灣的信任」。

外交部採購第二代晶片護照55萬本，去年12月底發行後，被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，領務局決定全部回收，由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，製作護照防偽貼紙，貼在誤植圖樣的護照第5頁上，避免銷毀55萬本新護照，並於5日重新發行。防偽貼紙成本約1650萬元，由領務局與中央印製廠共同負擔。

陳俊賢下午告訴中央社記者，外界對防偽貼紙有些疑慮，但新的二代晶片護照加上防偽貼紙，並不影響民眾在各國旅遊的權益，民眾可放心使用。

陳俊賢說，日前美國在台協會（AIT）領事組組長何蘭（Lara Harris）前來拜會領務局時，他也有展示新版護照，美國方面也對此表達肯定。

陳俊賢指出，AIT1日在臉書發文表示，何蘭及領事組成員很高興能到外交部領務局，討論台灣旅行證件的安全強化措施。「真是令人印象深刻」，美國在台協會非常珍惜與台灣在邊境和旅行安全議題上堅強的合作關係，「美國將台灣納入免簽證計劃及全球入境計劃，印證了我們對台灣的信任」。

領務局副局長鍾文正說明，加貼防偽貼紙的二代晶片護照5日重新發行，因此明天起民眾申請護照，領到的將會是新版二代晶片護照。除了急難救助、緊急公務等狀況可於當天申請、當天領到護照以外，一般性申請案件於受理後4個工作天後領取；若加付速件處理費，最快可於隔天領取；至於上週申辦護照者，領到的還是一代晶片護照。

護照桃園機場美國在台協會
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