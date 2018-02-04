保安宮3月訪梵蒂岡 小英請外交部協助

2018-02-04 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台灣保生大帝信仰總會昨天在屏東東港大鵬灣召開會員大會，與會的蔡英文總統肯定總會對社會公益、文化交流的奉獻，並頒民進黨宗教委員會召集人聘書給理事長廖武治；得知台北保安宮舉辦與梵蒂岡首次學術交流並簽署共同宣言後，3月15日將組團訪問梵蒂岡，小英表示會請外交部協助。

梵蒂岡是台灣唯一歐洲友邦，外媒日前報導梵蒂岡與大陸將針對主教任命問題簽署框架協議，最快幾個月內就能簽定，將是70年來中梵關係一大突破；雖然天主教台北教區總主教洪山川對此表示，中梵是談主教議題，不代表會建交，但梵蒂岡中與大陸關係有回溫跡象，還是引發教廷棄台投中的疑慮。

也是財團法人台北保安宮理事長的廖武治說，2016年2月，梵蒂岡宗座宗教交談與合作部秘書長、顧問、羅馬教廷駐華大使館參事等人參訪保安宮，就「跨宗教對話」訂出明確方案，保安宫10月舉辦「一起找真理─基督徒與道教民間信仰者的對話 」國際學術研討會。

他說，無論是保生大帝、耶穌、聖母，都有博愛世人、追求和平的精神，透過對話串連不同宗教的人文內涵；教廷駐華大使館代辦高德隆、香港、台灣地區總主教均到場致詞，會後與秘書長Ayuso主教簽署共同宣言，攜手為世界和平與幫助弱勢等目標努力。