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保安宮3月訪梵蒂岡 小英請外交部協助

2018-02-04 16:20聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣保生大帝信仰總會昨天在屏東東港大鵬灣召開會員大會，與會的蔡英文總統肯定總會對社會公益、文化交流的奉獻，並頒民進黨宗教委員會召集人聘書給理事長廖武治；得知台北保安宮舉辦與梵蒂岡首次學術交流並簽署共同宣言後，3月15日將組團訪問梵蒂岡，小英表示會請外交部協助。

梵蒂岡是台灣唯一歐洲友邦，外媒日前報導梵蒂岡與大陸將針對主教任命問題簽署框架協議，最快幾個月內就能簽定，將是70年來中梵關係一大突破；雖然天主教台北教區總主教洪山川對此表示，中梵是談主教議題，不代表會建交，但梵蒂岡中與大陸關係有回溫跡象，還是引發教廷棄台投中的疑慮。

也是財團法人台北保安宮理事長的廖武治說，2016年2月，梵蒂岡宗座宗教交談與合作部秘書長、顧問、羅馬教廷駐華大使館參事等人參訪保安宮，就「跨宗教對話」訂出明確方案，保安宫10月舉辦「一起找真理─基督徒與道教民間信仰者的對話 」國際學術研討會。

他說，無論是保生大帝、耶穌、聖母，都有博愛世人、追求和平的精神，透過對話串連不同宗教的人文內涵；教廷駐華大使館代辦高德隆、香港、台灣地區總主教均到場致詞，會後與秘書長Ayuso主教簽署共同宣言，攜手為世界和平與幫助弱勢等目標努力。

他說，基督宗教自唐代傳入中國後，雙方多有交流，但正式以學術研討會方式交流是首次，也是與教廷簽署締約的首座道教民間信仰宮廟，在跨宗教的實踐上，具歷史性意義；Ayuso主教邀訪梵蒂岡後，台北保安宮已訂3月15日組團前往，希望藉民間力量為穩固台梵邦誼盡分心力。

蔡英文總統頒民進黨宗教委員會召集人聘書給台灣保生大帝信仰總會、台北保安宮理事長廖...
蔡英文總統頒民進黨宗教委員會召集人聘書給台灣保生大帝信仰總會、台北保安宮理事長廖武治（右），廖訂3月15日組團訪梵蒂岡。記者潘欣中／攝影
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