黃健豪：繳錢婦聯會就是獨立組織 不繳就是附隨組織

2018-02-03 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



針對婦聯會不簽行政契約馬上被認定是國民黨附隨組織，資產全遭凍結，國民黨發言人黃健豪今天在臉書貼文諷說，整件事，他覺得這很像是社會新聞：綁票勒索不成還報警，所以綁匪就撕票洩憤的狀況。而這個綁匪，正好存在於2018年的台灣社會。

黃健豪表示，如果因為婦聯會的人是國民黨的，或支持國民黨的人，所以婦聯會的資產等於國民黨的，目前他看起來黨產會是這樣認定，有錯請指正。

那他想知道，余天是少數可以對蔡英文拍桌的民進黨主委，余天是民進黨的，余天也支持民進黨，那余天的資產，是余天的還是民進黨的？反過來問，余天幫余筱萍籌500萬選舉，這500萬是給余天的，還是給民進黨的？

他諷說，這樣問很荒謬，跟黨產會一樣荒謬。

黃健豪表示，婦聯會的上億資產，國產也好、黨產也好、私產也罷，這個事情千絲萬縷。這筆錢從哪來流去哪，那筆錢由誰捐用在哪，初始資本額多少，費用多少，孳息多少，打起官司就事論事，一筆筆算清楚，這時間點上，他不認為有任何人能講清楚。

他質疑，但就是因為沒人可以講清楚，看到黨產會的處理方式，就讓人覺得很奇怪：繳錢，婦聯會就是獨立組織。不繳，婦聯會就是附隨組織。