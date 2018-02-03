賴清德：全台設8處人才基地 解決年輕人失業率高

2018-02-03 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



行政院長賴清德今天出席嘉南藥理大學「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」揭牌啟用儀式時表示，台灣經濟成長相較前幾年已有明顯進步，失業率也下降，但年輕人失業率仍高，經過研究原因，主要之一是產學有落差，因此教育部在全台8所私立大學提出精英培育基地，學用落差可以降低，用這個計畫來解決年輕人出校門就彷徨擔心失業的問題。

賴清德表示，政府以發展經濟壯大台灣為主要的樂業所求，去年經濟成長相較前幾年有明顯進步，過去幾年GDP保1但多不可得 ，前年預測去年成長率才1點多，但去年已來到2.84%，失業率也下降到3.66%，是這麼多年來的新低，失業率雖明顯下降，但年輕人的失業率仍然高，曾做過研究原因是產學的落差。

賴清德說，教育部提出菁英培訓基地的計畫，全台灣8所私立科技大學會成為8個人才培育基地，從不同產業面培育人才，且是「類產業」的基地，設備和業界一樣，讓學用落差降低，學生出社會就可以立刻就業，解決年輕人出校門就感到徬徨擔心失業的問題。

嘉南藥理大學去年獲教育部補助加上自籌款，斥資6千多萬元打造「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」，是全國唯一設於大學校園、媲美國家級的分析檢測產業菁英培育基地，可望成為南部區域的技術聯盟中心，為「食安、藥安、無毒心安」的「三安」分析檢測培育更多人才，滿足產業需求。

嘉藥藥理學院院長李冠漢表示，學校已購置感應耦合電漿質譜儀、高效能液相層析儀、頂空自動進樣器氣相層析質譜儀、液相層析串聯質譜儀等貴重分析檢測設備，未來將與業界攜手，透過產學合作，強化學生實務能力與跨領域訓練，不必害怕操作高精密儀品，也能因應產業趨勢，辦理在職訓練及種子教師，協助在職人士提升所需職能。