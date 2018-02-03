蔡英文前往潮州揭匾 反年改團體如影隨形

2018-02-03 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



總統蔡英文今天依序前往屏東長治熱帶博覽會、車城福安宮，下午3點來到屏東縣潮州鎮昭靈宮參加揭匾儀式，不過反年改團體也如影隨形，但被優勢警力阻擋在600公尺外的省道台一線上，僅能向蔡英文按鳴高音喇叭隔空表達不滿。

總統蔡英文下午3點抵達屏東潮州的昭靈宮，在屏東縣長潘孟安、立委蘇震清、潮州鎮長洪明江、崁頂鄉長林光華等人陪同下，由蔡英文為廟內的「萬世人極」匾額揭匾，獲得昭靈宮負責人林逸崑等人及在地鄉親熱烈歡迎與感謝。

昭靈宮於民國100年動土，103年建成，主祀關聖帝君，負責人林逸崑表示，自己在當地經營多年，並配合鎮公所提供里民名單每年固定進行3次發放民生物資，幫助清寒、貧困、低收戶，感謝獲得縣府提報肯定，並通過內政部審核頒匾。

潮州警分局表示，反年改團體從下午1點半左右就陸續集結在台一線路口處，人數持續增加至30多人，開始在路上演講、播放新聞片段、吹哨子、搖旗吶喊，過程雖無激烈衝突但仍違反規定，因此2點半及3點分別舉牌警告。