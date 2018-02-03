徐永明：蔡政府主政時代若因違反集遊法 願意被關

2018-02-03 18:12 中央社 台北3日電



時代力量黨團總召徐永明。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 時代力量立委徐永明收到台北市警局就集會遊行法寄出的通知書，他今天說，總統蔡英文主政時代，若因違反集遊法被告、被關，他願意；並呼籲立法院儘速完成集遊法修法。

徐永明昨晚臉書放上台北市警局中正一分局所寄的通知書，案由為集會遊行法（簡稱集遊法）。

他表示，立法院臨時會剛結束且過年前，中正一分局就急著約談，令人遺憾，且時代力量5位立委似乎只有他被約談，針對性很清楚。

徐永明說，蔡總統主政且承諾要保障人權的情況下，還發生這樣的事，對政府形象不好，有無政治上的考量？中正一分局是否陷蔡總統於不義？

他表示，2016年5月12日立法院內政委員會已初審通過集會遊行法修正草案，將「申請許可制」改成「自願報備制」，並更名為集會遊行保障法，取消現行法所有的罰則，只差二、三讀。他呼籲朝野黨團趕快完成集遊法修法，兌現總統與行政院長賴清德過去在野時的承諾，讓台灣成為有集會遊行自由的國家。

是否至中正一分局報到？徐永明說，仍在思考，6日會召開記者會，向大家報告他的態度和回應。

立法院上月臨時會處理勞基法修正案，時代力量5名立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸和高潞‧以用‧巴魕剌反對修法，1月5日下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民進黨立委突破。

時力5名立委隨後撤出議場，5日晚間轉戰總統府前靜坐、絕食抗議，警方以靜坐區為集會遊行的禁制區數度舉牌警告，但時代力量立委堅持不退，台北市警局則是針對總統府周邊道路擴大管制。

截至8日凌晨4時15分左右，台北市警局出動大批警力驅離，結束這場近60小時的抗議活動。