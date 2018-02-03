吳敦義批蔡政府無能 空汙、核災食品未把關

2018-02-03 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



國民黨新竹市黨部今天在光復中學體育館辦「小組長聯合授證」，黨主席吳敦義到場親自為小組長們授證。吳敦義授旗給即將代表國民黨參選新竹市長的許明財，期能奪回新竹市的執政權。此外，吳敦義同時表達對政府的不滿，他強調，蔡政府的一例一休、空汙問題、核災食品都未能成功把關，代表民進黨執政的無能。

今天，吳敦義在不少黨員的加油聲中走進會場，並與小組長們握手致意，頒發代表證書，也授黨旗給許明財。吳敦義表示，2018國民黨要從新竹市出發，在2020就有機會重返執政。

吳敦義表示，民進黨這一年多來，有不少政策天怒人怨，包含一例一休、空汙嚴重、核災食品把關不嚴謹等，顯示民進黨執政的無能，不拼經濟只拼政治的事實。他呼籲，全體黨員要「團結一致」，政黨輪替是正常狀況，只要2018年國民黨革新有成、團結有利，「只要我們一心一德就能獲得更多民眾的支持」。

黨部主委呂學樟表示，小組長是黨部最貼近基層聯繫黨員，是服務黨員與鄉親互動最多的志工幹部，國民黨目前面臨困境，一定要重視基層，爭取民心，團結才能重返執政。

他說，國民黨過去執政期間對台灣的貢獻，讓台灣人民享有經濟富裕，安全自由的生活，也是真正愛台灣的表現。現在，雖然民進黨政府做得不好，但當下國民黨一定要更重視基層爭取民心，將團結一致重返執政。

至於目前仍未決定新竹縣長人選，吳敦義對藍營提名表示看法。他表示，將由竹縣黨部進行初步準備工作，將由黨內初選，採全民調方式進行，一定會公平、公正、公開方式選出適合人選，勢必奪下新竹縣的執政權。