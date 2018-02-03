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軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

影／砲轟柯文哲搞「政變」？陳景峻：扯太遠

2018-02-03 17:32聯合報 記者李詠平╱即時報導

前一天公開批評市長柯文哲私下會見花燈廠商，被視為是為新北選舉炒作。對此立委姚文智認為陳景峻這樣攻擊市長形同政變，應該跟柯文哲切割。不過3號下午陳景峻趕緊回擊：扯太遠，自己只是白綠之間的橋樑。

台北市副市長陳景峻出席「2018新春揮毫」活動。記者徐宇威／攝影
台北市副市長陳景峻出席「2018新春揮毫」活動。記者徐宇威／攝影
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陳景峻柯文哲選舉
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