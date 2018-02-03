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影／ 陳景峻爆料柯P違法 姚文智：如同政變

影／ 陳景峻爆料柯P違法 姚文智：如同政變

2018-02-03 12:11聯合報 記者徐宇威╱即時報導

台北燈節爭議不只折損一位台北市觀傳局長，台北市副市長陳景峻接受廣播專訪時爆料，市長柯文哲私下和廠商見面甚至還答應幫忙募款，這樣做完全違反整個行政體制，他只能在過程中不斷提醒；上午民進黨立委姚文智也替陳景峻叫屈，姚文智認為市長任命的副市長指控市長違法 ，跟政變沒有兩樣陳景峻有非常考慮才會應該講清楚， 如果陳景峻感受莫大委屈就應該跟柯文哲切割。

台北燈節爭議擴大，副市長陳景峻公開指控市長柯文哲違法。攝影／記者徐宇威
台北燈節爭議擴大，副市長陳景峻公開指控市長柯文哲違法。攝影／記者徐宇威
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陳景峻姚文智柯文哲
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