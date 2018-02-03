高碩泰談國旗遭美政府網站撤下 溝通無問題

2018-02-03 12:23 中央社 華盛頓2日專電



近來若干美國政府官網將中華民國國旗撤下，駐美代表高碩泰今天表示，與美方保持密切溝通，明確表達立場，美方也第一時間做出回應，這方面沒有溝通窒礙問題。

近來包括美國國務院領事事務局、貿易代表署（USTR）與「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）官網都不見中華民國國旗。國務院領事事務局事後將包括台灣在內所有國家或地區國旗撤下；「堅定決心行動」在技術修正後，官網已可見青天白日滿地紅的國旗與各國國旗並列。

高碩泰今天與媒體茶敘時指出，代表處秉持政府指示，與美方保持密切溝通，明確完整的表達立場與態度，美方也多在第一時間做出回應，這方面沒有溝通窒礙問題。但與美方的溝通內容、交往層級與對象，基於互信與默契，不便做太多披露。

他指出，美方在國旗事件發生後已做出具體調整，也感謝美方透過正式發言，重申台美堅實夥伴關係，兩國共享核心價值，台灣贏得美國的尊重，在區域與國際社會發揮正向力量，扮演關鍵角色。

展望未來台美關係，高碩泰表示，台美關係包括相當多層面，其中經貿投資絕對是核心一環，希望在雙邊貿易議題能有所進展。

除了經貿議題，高碩泰指出，在安全與國防議題方面，常態性軍售符合中華民國必要的國防武力需求；再加上台灣的國際參與，期待在國際社會扮演更重要角色，回饋社會，義不容辭。從民航、公共衛生、跨國犯罪，台美仍有許多合作空間。

在被問及傳出他可能返台接任外交部長職務，高碩泰則表示，毫無所悉，也無從回應。