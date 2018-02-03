黨產會報告 民眾服務社與國民黨有關

2018-02-03 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北報導



黨產會昨天召開聽證會，民眾服務社沒有派代表出席。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

黨產會昨針對「民眾服務總社」是否為國民黨附隨組織召開聽證會，黨產會調查報告指出，民服社的組織、人事、業務、財務及設址，都與國民黨有關。

民服社昨未派代表參與，以利害關係人出席的國民黨考紀會主委魏平政說，民服社過去由國民黨輔導成立，但非由國民黨成立，黨產會報告謬誤多，僅引用報刊文章，並未進一步查證。

黨產會調查報告指出，目前全國共三百八十三個民眾服務社，設址國民黨或黨營事業名下建物者，合計兩百五十二處；國民黨全國共一百三十五處黨部，其中一百廿五處與各地民眾服務社同址，比率超過九成二，國民黨曾就民服社訂定法規辦法。

黨產會報告顯示，民服社含總社與分社都曾參與國民黨輔選事務，國民黨過去也多次對民服社進行指示，民服社的社員與理監事多為國民黨員，總社理事長多由國民黨秘書長擔任，且多位理監事具國民黨黨權。

魏平政昨在聽證會上先提出程序問題，他說，民眾服務社理事長廖了以的任期，一○四年十月屆滿後，至今尚未辦理改選，且聽證會不斷在調查報告中提及民服社全台各分社，但卻未邀請各地分社，未來聽證會的作成的決議效力會被質疑。

魏平政質疑，黨產會調查報告多引用不夠客觀的報刊文章，卻沒有進一步查證。國民黨在台灣執政很長一段時間，剛來台時，台灣百廢待舉，為了重建秩序，輔導成立許多民間團體，但不代表這些團體是國民黨的附隨組織。

黨產會副主委施錦芳說，民眾服務社一○五年六月仍召開理監事會議，通過國民黨前秘書長莫天虎等人入會，顯示總社仍有在運作。黨產會委員鄭雅方說，相關利害關係人若有補充意見，仍可在聽證會後以書面表達，聽證會結束不會立刻做成行政處分。