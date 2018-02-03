北市主副手不合？ 陳景峻公開批評柯文哲

2018-02-03 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



台北市副市長陳景峻昨天公開批評市長柯文哲私下和台北燈節廠商見面；柯文哲回應，自己是被廠商攔轎喊冤。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市副市長陳景峻昨天出席台北燈節記者會。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台北市副市長陳景峻和任命他的市長柯文哲爆不合？陳景峻昨天公開批評人在波蘭訪問的柯文哲，日前私下和台北燈節廠商見面，甚至答應幫忙募款，完全違反體制。柯文哲跨海回應「我猜他壓力很大」，強調自己被攔轎喊冤，沒事先安排跟廠商會面。

陳景峻昨晚否認市府內部不合，「這些之前已跟柯市長講過，該直言的，不避諱直諫」。他說，身為副手，當然力挺柯市長，且一貫主張只有民進黨與柯合作，才能打贏二○一八選戰。

今年台北燈節頻頻爆發爭議，與廠商簽約一波三折。陳景峻昨接受「ＰＯＰ搶先爆」廣播專訪，被問及「是否可能是下一個簡余晏？」

陳景峻說，他一直阻擋市長私下和廠商見面，因為外面會誤傳，廠商也會拿和市長見面去要脅，但柯沒有敏感度，回市府碰到有人和燈節廠商討論，還說「你怎麼在這邊」，還坐下來談，答應幫忙募款，完全違反體制和市長該有的領導和風範；他提醒柯，會被當人頭，「市長怎可做這事」。

至於會不會變成「第廿四號」（第廿四個離開柯市府的人）？陳景峻說，如果廿三個人走，都和一個人有關，會被認為市長的領導有問題，但他不怕得罪人，也會盡力協助市長。

柯文哲對此表示，不知為何陳景峻反應這麼大，可能是燈節時間太緊迫，壓力很大，但他沒事先安排跟燈節廠商會面，是行程結束回市府經過會議室時被「攔轎喊冤」。

外傳柯文哲下令封殺某記者、拒接電話。陳景峻說，柯沒下令，但台北市府有發言人，不實消息和誤會要第一時間澄清，他督導的媒體事務組要檢討改進。