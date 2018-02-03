北市主副手不合？ 陳景峻公開批評柯文哲
台北市副市長陳景峻和任命他的市長柯文哲爆不合？陳景峻昨天公開批評人在波蘭訪問的柯文哲，日前私下和台北燈節廠商見面，甚至答應幫忙募款，完全違反體制。柯文哲跨海回應「我猜他壓力很大」，強調自己被攔轎喊冤，沒事先安排跟廠商會面。
陳景峻昨晚否認市府內部不合，「這些之前已跟柯市長講過，該直言的，不避諱直諫」。他說，身為副手，當然力挺柯市長，且一貫主張只有民進黨與柯合作，才能打贏二○一八選戰。
今年台北燈節頻頻爆發爭議，與廠商簽約一波三折。陳景峻昨接受「ＰＯＰ搶先爆」廣播專訪，被問及「是否可能是下一個簡余晏？」
陳景峻說，他一直阻擋市長私下和廠商見面，因為外面會誤傳，廠商也會拿和市長見面去要脅，但柯沒有敏感度，回市府碰到有人和燈節廠商討論，還說「你怎麼在這邊」，還坐下來談，答應幫忙募款，完全違反體制和市長該有的領導和風範；他提醒柯，會被當人頭，「市長怎可做這事」。
至於會不會變成「第廿四號」（第廿四個離開柯市府的人）？陳景峻說，如果廿三個人走，都和一個人有關，會被認為市長的領導有問題，但他不怕得罪人，也會盡力協助市長。
柯文哲對此表示，不知為何陳景峻反應這麼大，可能是燈節時間太緊迫，壓力很大，但他沒事先安排跟燈節廠商會面，是行程結束回市府經過會議室時被「攔轎喊冤」。
外傳柯文哲下令封殺某記者、拒接電話。陳景峻說，柯沒下令，但台北市府有發言人，不實消息和誤會要第一時間澄清，他督導的媒體事務組要檢討改進。
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