陳景峻上午批柯文哲 下午改口無不合

2018-02-02 18:39 中央社 台北2日電



台北市副市長陳景峻今天上午說，台北市長柯文哲私下見台北燈節得標廠商，還答應幫忙募款，違反行政體制。不過，陳景峻下午透過聲明強調市府內部無不合，該直言的不避諱直諫。 中央社 分享 facebook

台北市副市長陳景峻今天上午說，台北市長柯文哲私下見台北燈節得標廠商，還答應幫忙募款，違反行政體制。不過，陳景峻下午透過聲明強調市府內部無不合，該直言的不避諱直諫。

陳景峻今天上午出席小提燈亮相記者會時，對台北燈節自信滿滿，強調一切按照進度走；豈料，隨後接受POP Radio專訪時說，柯文哲在籌辦過程中，私下與廠商會面，甚至還答應幫忙募款，完全違反行政體制。

至於網路媒體有關台北燈節部分報導傳出引起柯文哲不滿，釀封殺風波，陳景峻認為，封殺一事應屬誤會，但北市府發言人劉奕霆在過程中未完整說明，確實要檢討改進。

隨柯文哲在歐洲參訪的劉奕霆則回應，會深自檢討陳景峻的指導與意見，在新聞回應上會盡己職責，未來對於未加詳實、求證的新聞也會儘速對外詳細說明與回應。

陳景峻的談話引起軒然大波，他今天下午5時透過辦公室發聲明「滅火」，強調市府內部無不合，只有檢討改進，但專訪所提部分，確實向市長講過，「我一向勇於任事，該直言的不避諱直諫」。

陳景峻聲明指出，市府未能即時澄清或適當處理媒體對柯文哲的不利輿論，媒體事務組確實要檢討改進，但媒事組也是他督導單位，自然有責任與媒事組共同努力精進。

聲明最後強調，身為柯文哲的副手，當然力挺柯，他一貫主張只有民進黨與柯文哲合作，才能打贏2018選戰。