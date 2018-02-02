傳日本核食過年將解禁 外交部：未獲指示與日磋商

2018-02-02 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



據傳在日本政府強大壓力下，我國政府最快農曆過年，就會開放核災地區食品。外交部今表示，並未聽聞農曆過年時將開放日本福島5縣食品相關訊息，也未接獲上級機關指示或其他單位通知將就此案與日本展開磋商。

外交部表示，日本福島等5縣食品開放與否，非屬外交部權責，政府對此案立場，向來是在確保國人飲食健康安全的前提下，依據世界貿易組織(WTO)的規範以及科學的根據，並參考歐美等先進國家的做法妥善處理。外交部也會遵循政府一貫立場配合辦理。