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日核災區食品傳過年解禁 政院：無時間表

2018-02-02 17:01中央社 台北2日電

媒體報導，最快農曆過年時，台灣就會開放日本福島等五縣核災區食品進口。對此，行政院今天重申，開放日本核災區食品進口，沒有時間表，仍以國人健康為第一考量，參考國際標準等原則處理。

聯合晚報今天報導，在日本政府強大壓力下，再加上政府極力爭取加入日本主導的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），最快農曆過年時，就會開放福島等五縣核災地區食品。

對此，行政院發言人徐國勇告訴中央社記者，沒有時間表，並強調，行政院的立場仍是以國人健康為第一考量，參考其他國家作法與科學依據等原則處理日本食品進口議題。目前行政院沒有開會討論相關議題，也未收到衛福部送來相關公文。

對於媒體報導，日本核災區食品最快過年解禁，行政院食品安全辦公室主任許輔則表示，「現在還沒有消息，這應該是誤傳」。行政院沒有開會討論，也沒有決定開放的時間。

許輔說，對於日本食品進口管制的問題，衛福部日前表示，大方向要請示行政院的意見，但到目前為止，衛福部還沒有向行政院請示。

衛生福利部部長陳時中1月底表示，核災事件發生已經很多年，日本食品政策也需檢討，未來可能會比照美國，改為禁止高風險食品輸入。衛福部次長何啟功也說，食藥署去年底已公布「受輻射影響食品之人體健康風險評估」報告，相關工作檢討都已經呈現出來給外界討論，最後仍得由行政院做決定。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣當年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。目前世界各國陸續放寬日本食品進口限制，只有中國大陸與台灣全面禁止福島與鄰近各縣食品進口。

日方已多次表達希望台灣放寬對日本食品輸台限制，但行政院多次強調，確保食用安全無虞下，才會調整。

日本核災區食品是否解禁輸台再度引發關注。行政院發言人徐國勇日前表示，政府處理日本...
日本核災區食品是否解禁輸台再度引發關注。行政院發言人徐國勇日前表示，政府處理日本食品進口管制仍以國人健康為第一考量、參酌國際標準與科學依據等原則，目前行政院並未開會討論相關議題。圖為日本核災食品禁止輸台相關大事記。 中央社
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